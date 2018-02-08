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Европарламент одобрил сокращение числа депутатов

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Часть мандатов, приходящихся на Великобританию – 27 из 73 – должны быть распределены между 14 государствами-членами ЕС. Остальные зарезервируют за новыми членами.
Заседание Европарламента
Заседание Европарламента
Сайт Європарламенту

Европарламент одобрил сокращение количества депутатов после выхода Великобритании из состава Евросоюза. Об этом в среду, 7 февраля, сообщает пресс-служба Европарламента.

За соответствующее предложение решения Европейского совета проголосовал 431 евродепутат, против – 182, еще 61 воздержался.

Отмечается, что количество евродепутатов сократится на 46 человек – до 705.

Часть мандатов, приходящихся на Великобританию – 27 из 73 – должны быть распределены между 14 государствами-членами ЕС. Франция и Испания должны получить по пять мест, Италия и Нидерланды – по три, Ирландия – два. По одному месту получат Польша, Румыния, Швеция, Австрия, Дания, Словакия, Финляндия, Хорватия и Эстония.

Еще 46 мандатов останутся зарезервированы для стран, которые в будущем могут присоединиться к ЕС.

Теперь такое решение должен единогласно поддержать Европейский совет, после чего состоится финальное голосование в Европарламенте.

Ранее в Европарламенте согласовали дату проведения очередных выборов.

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Теги: ЕС, депутаты, Евросоюз, Великобритания, Европарламент, Евросовет, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
заУкраину    08.02.2018, 00:05
Оценка:  0
заУкраину
пора и наших баранов разогнать- оставить 100 украинских патриотов
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