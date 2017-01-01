В Латвии задержали российского шпиона

Гражданин Латвии подозревается в том, что по заданию ФСБ РФ собирал сведения о военных объектах и о ситуации в латвийско-российской приграничной зоне.

Латвийский гражданин подозревается в том, что по заданию российских спецслужб собирал сведения о военных объектах и о ситуации в латвийско-российской приграничной зоне. Об этом в среду, 7 февраля, сообщает портал LSM.lv.

"Недавно задержанный полицией безопасности гражданин Латвии, подозреваемый в шпионаже в пользу России, по заданию российских спецслужб собирал сведения о военных объектах Национальных вооруженных сил (НВС) и о ситуации в латвийско-российской приграничной зоне. В интересах следствия более подробная информация пока не предоставляется", – говорится в сообщении.

В полиции безопасности объяснили, что российские спецслужбы, у которых в распоряжении большие оперативно-технические ресурсы, как и раньше заинтересованы в получении разведывательной информации, предоставить которую может только человек, который находится вблизи объектов, которые интересуют спецслужбы и периодически осуществляет за ними визуальное наблюдение. Поэтому спецслужбы РФ продолжают вербовать жителей Латвии, прежде всего, на территории России, используя различные методы.

Полиция безопасности призывает латвийцев, которых во время их пребывания за границей пытались завербовать иностранные спецслужбы, сообщать об этом в ПБ.

Министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис отметил, что активность иностранных спецслужб в Латвии в последние годы все больше возрастает с учетом общей ситуации безопасности в странах Балтии. По его словам, интерес иностранных спецслужб вызывает увеличенный контингент НАТО в Латвии.

Напомним, ранее сотрудники контрразведки Службы безопасности задержали в Одессе сепаратиста, который приехал по заданию ФСБ России.

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