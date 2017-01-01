В партии Шульца определились с новым лидером

Андреа Налес станет первой женщиной-главой Социал-демократической партии Германии. Она сменит Мартина Шульца, который уходит в отставку.

Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Андреа Налес возглавит эту партию, сменив на этом посту Мартина Шульца.

Сам Шульц собирается уйти в отставку 2 марта, после завершения голосования членов СДПГ о "большой коалиции". Об этом Шульц заявил в среду, 7 февраля, на заседании правления партии.

Андреа Налес станет первой женщиной во главе социал-демократов за почти 155-летнюю историю партии. При этом она по-прежнему будет возглавлять фракцию СДПГ в Бундестаге.

Мартин Шульц, в свою очередь, собирается занять должность министра иностранных дел ФРГ.

Андреа Налес – член СДПГ с 1988 года, с 2009 по 2013 год занимала пост генерального секретаря партии, в 2013-2017 года возглавляла министерство по труду и социальным вопросам Германии.

Напомним, сегодня в Германии успешно завершились переговоры о формировании большой правительственной коалиции.

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Источник: Русская служба Deutsche Welle