США готовы делиться с Россией разведданными по Афганистану

Также Пентагон не против сотрудничества с Ираном и Пакистаном, если все эти страны намерены помочь избавиться от террористических сетей.

Командующий воздушными силами НАТО в Афганистане Джеймс Хекер заявил, что Пентагон не исключает обмена разведывательной информацией по Афганистану с РФ, Ираном и Пакистаном, сообщает РИА Новости.

"Мы смотрим на Пакистан, Иран и Россию относительно того, можем ли мы найти какие-то общие позиции. Они понимают, что много наркотиков идет в эти страны. Иран зависит от воды, которая идет из Афганистана. Так что это общие позиции, которые мы можем рассмотреть", - указал Хекер.

Он добавил, что если региональные страны желают помочь США в борьбе с терроризмом, они могут надеяться на выгодное сотрудничество.

"Как заявил президент (Дональд Трамп), мы оказываем давление с тем, чтобы региональные страны не помогали террористам, и продолжим его оказывать. Но если они нам хотят помочь, мы точно будем работать с ними и вместе делиться разведывательной информацией, чтобы избавиться от террористических сетей", - отметил представитель Пентагона.

НАТО увеличит контингент в Афганистане

Ранее сообщалось, что вооруженные силы США останутся в Афганистане до полной ликвидации угрозы терроризма.

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