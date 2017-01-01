США готовы делиться с Россией разведданными по Афганистану
Командующий воздушными силами НАТО в Афганистане Джеймс Хекер заявил, что Пентагон не исключает обмена разведывательной информацией по Афганистану с РФ, Ираном и Пакистаном, сообщает РИА Новости.
Он добавил, что если региональные страны желают помочь США в борьбе с терроризмом, они могут надеяться на выгодное сотрудничество.
"Как заявил президент (Дональд Трамп), мы оказываем давление с тем, чтобы региональные страны не помогали террористам, и продолжим его оказывать. Но если они нам хотят помочь, мы точно будем работать с ними и вместе делиться разведывательной информацией, чтобы избавиться от террористических сетей", - отметил представитель Пентагона.
НАТО увеличит контингент в Афганистане
Ранее сообщалось, что вооруженные силы США останутся в Афганистане до полной ликвидации угрозы терроризма.
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