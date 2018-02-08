В США разоблачили группировку хакеров, созданную украинцем
Министерство юстиции США предъявило обвинения в кибермошенничестве 36 лицам, которых подозревают в участии в международной группировке Infraud Organization, созданной гражданином Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Организация незаконным путем добывала и продавала личные данные пользователей сети, занималась взломом банковских и электронных счетов, а также распространяла вредоносные программы.
По данным американских правоохранителей, в деятельности Infraud Organization были замешаны приблизительно 11 тысяч человек, большинство из которых никогда не встречались друг с другом лично.
Из 36 подозреваемых, 13 человек арестованы. Остальным предъявлены заочные обвинения.
Ранее сообщалось, что Испания передала властям США российского программиста Петра Левашова, подозреваемого в киберпреступлениях.
В США хакер 13 лет следил за людьми через компьютеры
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