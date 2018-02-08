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В США разоблачили группировку хакеров, созданную украинцем

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Международная преступная организация похитила более 530 миллионов долларов. В ее деятельности были замешаны 11 тысяч человек, которые никогда не встречались.
В США разоблачили группировку хакеров
В США разоблачили группировку хакеров

Министерство юстиции США предъявило обвинения в кибермошенничестве 36 лицам, которых подозревают в участии в международной группировке Infraud Organization, созданной гражданином Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства. 

Отмечается, что группировка похитила более 530 миллионов долларов. Ее создал украинец Святослав Бондаренко в 2010 году. Киберпреступники действовали под лозунгом In Fraud We Trust - Мы верим в мошенничество.

Организация незаконным путем добывала и продавала личные данные пользователей сети, занималась взломом банковских и электронных счетов, а также распространяла вредоносные программы. 

По данным американских правоохранителей, в деятельности Infraud Organization были замешаны приблизительно 11 тысяч человек, большинство из которых никогда не встречались друг с другом лично.

Из 36 подозреваемых, 13 человек арестованы. Остальным предъявлены заочные обвинения.

Ранее сообщалось, что Испания передала властям США российского программиста Петра Левашова, подозреваемого в киберпреступлениях.

В США хакер 13 лет следил за людьми через компьютеры

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Теги: США, хакеры, киберпреступник, украинец, группировка, киберпреступность
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Без_пейсов    08.02.2018, 02:42
Оценка:  0
Без_пейсов
украинский политех- сильная школа мирового хакерства
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