В США разоблачили группировку хакеров, созданную украинцем

Международная преступная организация похитила более 530 миллионов долларов. В ее деятельности были замешаны 11 тысяч человек, которые никогда не встречались.

Министерство юстиции США предъявило обвинения в кибермошенничестве 36 лицам, которых подозревают в участии в международной группировке Infraud Organization, созданной гражданином Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что группировка похитила более 530 миллионов долларов. Ее создал украинец Святослав Бондаренко в 2010 году. Киберпреступники действовали под лозунгом In Fraud We Trust - Мы верим в мошенничество.

Организация незаконным путем добывала и продавала личные данные пользователей сети, занималась взломом банковских и электронных счетов, а также распространяла вредоносные программы.

По данным американских правоохранителей, в деятельности Infraud Organization были замешаны приблизительно 11 тысяч человек, большинство из которых никогда не встречались друг с другом лично.

Из 36 подозреваемых, 13 человек арестованы. Остальным предъявлены заочные обвинения.

Ранее сообщалось, что Испания передала властям США российского программиста Петра Левашова, подозреваемого в киберпреступлениях.

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