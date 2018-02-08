Коалиция США ударила по сторонникам Асада в Сирии
Силы коалиции во главе с США нанесли ответный авиационный удар по сирийским военным, которые ранее атаковали штаб SDF, где находились американские советники.
Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что штаб Сирийских демократических сил (SDF) подвергся нападению со стороны проправительственных сил Сирии и коалиция во главе с США нанесла ответные удары, передает Интерфакс.
"Сирийские проправительственные силы инициировали неспровоцированное нападение на штаб Сирийских демократических сил 7 февраля. Военнослужащие коалиции находились в качестве советников, помощников и сопровождающих сил совместно с партнерами SDF во время нападения в восьми километрах к востоку от согласованной линии предотвращения конфликта на реке Евфрат", - информировало американское командование.
"Для защиты коалиционных и партнерских сил коалиция нанесла удары по атакующим силам, чтобы отразить акт агрессии против партнеров, участвующих в борьбе с ИГ", - отмечается в сообщении.
Информации о пострадавших в результате инцидента пока нет. В коалиции отметили, что основной задачей в Сирии считают борьбу с ИГ, но оставляют за собой право на самозащиту.
Ранее власти Сирии заявили, что в результате разрушения нефтегазовой инфраструктуры страны из-за авиаударов коалиции потери составляют минимум 2,5 миллиарда долларов.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент