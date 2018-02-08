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Коалиция США ударила по сторонникам Асада в Сирии

Комментариев: 3
Силы коалиции во главе с США нанесли ответный авиационный удар по сирийским военным, которые ранее атаковали штаб SDF, где находились американские советники.
Истребители США в небе над Сирией (архивное фото)
Истребители США в небе над Сирией (архивное фото)
 
Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что штаб Сирийских демократических сил (SDF) подвергся нападению со стороны проправительственных сил Сирии и коалиция во главе с США нанесла ответные удары, передает Интерфакс.

"Сирийские проправительственные силы инициировали неспровоцированное нападение на штаб Сирийских демократических сил 7 февраля. Военнослужащие коалиции находились в качестве советников, помощников и сопровождающих сил совместно с партнерами SDF во время нападения в восьми километрах к востоку от согласованной линии предотвращения конфликта на реке Евфрат", - информировало американское командование.

"Для защиты коалиционных и партнерских сил коалиция нанесла удары по атакующим силам, чтобы отразить акт агрессии против партнеров, участвующих в борьбе с ИГ", - отмечается в сообщении.
 
Информации о пострадавших в результате инцидента пока нет. В коалиции отметили, что основной задачей в Сирии считают борьбу с ИГ, но оставляют за собой право на самозащиту.
 
 
Ранее власти Сирии заявили, что в результате разрушения нефтегазовой инфраструктуры страны из-за авиаударов коалиции потери составляют минимум 2,5 миллиарда долларов.
 
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Теги: США, коалиция, Сирия, авиаудар, Конфликт в Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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hhhhhjjf    08.02.2018, 05:50
Оценка:  0
hhhhhjjf
Нормально - пришли в чужую страну, куда их не звали, помогают мятежникам, воюющим против международно признанной власти, атаковали правительственную армию, действующую на своей территории, и называют это "самозащитой"!
Без_пейсов    08.02.2018, 04:17
Оценка:  -1
Без_пейсов
а вот и ответка прилетела за разбомбленные больницу и дома мирных граждан
hhhhhjjf    08.02.2018, 05:51
Оценка:  0
hhhhhjjf
А в снесённой американцами до фундаментов сирийской Ракке были школы, больницы и мирные жители?
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