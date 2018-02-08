Коалиция США ударила по сторонникам Асада в Сирии

Силы коалиции во главе с США нанесли ответный авиационный удар по сирийским военным, которые ранее атаковали штаб SDF, где находились американские советники.

SDF) подвергся нападению со стороны проправительственных сил Сирии и коалиция во главе с США нанесла ответные удары, передает Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что штаб Сирийских демократических сил (нападению со стороны проправительственных сил Сирии и коалиция во главе с США нанесла ответные удары, передает Интерфакс

"Сирийские проправительственные силы инициировали неспровоцированное нападение на штаб Сирийских демократических сил 7 февраля. Военнослужащие коалиции находились в качестве советников, помощников и сопровождающих сил совместно с партнерами SDF во время нападения в восьми километрах к востоку от согласованной линии предотвращения конфликта на реке Евфрат", - информировало американское командование. "Сирийские проправительственные силы инициировали неспровоцированное нападение на штаб Сирийских демократических сил7 февраля. Военнослужащие коалиции находились в качестве советников, помощников и сопровождающих сил совместно с партнерами SDF во время нападения в восьми километрах к востоку от согласованной линии предотвращения конфликта на реке Евфрат", - информировало американское командование.

"Для защиты коалиционных и партнерских сил коалиция нанесла удары по атакующим силам, чтобы отразить акт агрессии против партнеров, участвующих в борьбе с ИГ", - отмечается в сообщении.

Информации о пострадавших в результате инцидента пока нет. В коалиции отметили, что основной задачей в Сирии считают борьбу с ИГ, но оставляют за собой право на самозащиту.

Ранее власти Сирии заявили, что в результате разрушения нефтегазовой инфраструктуры страны из-за авиаударов коалиции потери составляют минимум 2,5 миллиарда долларов.