Из-за голого пассажира самолет вернулся в аэропорт на Аляске

Мужчина без одежды забаррикадировался в туалете Boeing 737 и не желал выполнять указания бортпроводников. В связи с этим воздушное судно вернулось в Анкоридж.

Самолет авиакомпании Alaska Airlines вынужден был вернуться в аэропорт вылета в городе Анкоридж из-за обнаженного пассажира, который закрылся в туалете, сообщает KTVA со ссылкой на полицию.

Отмечается, что инцидент произошел на борту Boeing 737, следовавшего по маршруту Анкоридж-Сиэтл. Представитель авиакомпании Тим Томпсон заявил, что в самолете находились 178 пассажиров.

"На воздушном судне был человек, забаррикадировавший себя или закрывший себя в туалете. Бортпроводники обнаружили, что человек был обнажен", - рассказал представитель аэропорта Дарси Перри.

В свою очередь Томпсон подчеркнул, что "пассажир не следовал инструкциям бортпроводников". По его словам, пилоты не объявляли чрезвычайную ситуацию, но решили вернуться в Анкоридж.