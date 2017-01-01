Из-за голого пассажира самолет вернулся в аэропорт на Аляске
Мужчина без одежды забаррикадировался в туалете Boeing 737 и не желал выполнять указания бортпроводников. В связи с этим воздушное судно вернулось в Анкоридж.
Самолет авиакомпании Alaska Airlines вынужден был вернуться в аэропорт вылета в городе Анкоридж из-за обнаженного пассажира, который закрылся в туалете, сообщает KTVA со ссылкой на полицию.
Отмечается, что инцидент произошел на борту Boeing 737, следовавшего по маршруту Анкоридж-Сиэтл. Представитель авиакомпании Тим Томпсон заявил, что в самолете находились 178 пассажиров.
"На воздушном судне был человек, забаррикадировавший себя или закрывший себя в туалете. Бортпроводники обнаружили, что человек был обнажен", - рассказал представитель аэропорта Дарси Перри.
В свою очередь Томпсон подчеркнул, что "пассажир не следовал инструкциям бортпроводников". По его словам, пилоты не объявляли чрезвычайную ситуацию, но решили вернуться в Анкоридж.
После приземления воздушного судна на борт поднялись представители полиции и ФБР и вывели пассажира из самолета. Как заявил представитель офиса прокурора Аляски Брайан Шродер, власти не выдвигали в отношении мужчины никаких обвинений.
Ранее сообщалось, что на борту самолета, летевшего из Москвы в Нью-Йорк, произошла драка, в ходе которой пострадала стюардесса.
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