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В парламент Израиля внесли законопроект о признании Голодомора в Украине

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По данным СМИ, Москва негативно отреагировала на законодательную инициативу израильского депутата и грозит ухудшением отношений с Тель-Авивом.
Памятник жертвам Голодомора в Киеве
Памятник жертвам Голодомора в Киеве
 
В Кнессет (парламент Израиля) внесен законопроект, который предусматривает признание голода 1932-1933 годов в Украине актом геноцида и объявляющий 6 декабря официальным днем памяти жертв Голодомора. Автором инициативы выступил депутат Кнессета Акрам Хасон, сообщает NEWSru.co.il.
 
В пояснениях к закону утверждается, что Голодомор был спланирован "советскими властями, чтобы нанести удар по украинской нации и украинской национальной идентичности".
 
В окружении Хасона пояснили, что идея законопроекта возникла у него после визита в Украину в декабре 2017 года.
 
"Депутат Хасон посетил музей Голодомора и остался под глубоким впечатлением, и это подвигло его инициировать этот закон", - рассказали приближенные депутата.
 
В свою очередь радиостанция Галей ЦАХАЛ сообщила со ссылкой на анонимные источники в МИД России, что Москва разгневана этой инициативой депутата и грозит резким ухудшением отношений с Израилем, если законопроект будет утвержден Кнессетом. 
 
Напомним, к настоящему времени Голодомор признали геноцидом украинского народа 24 страны мира.
 
 
В конце 2016 года Верховная Рада обратилась к демократическим государствам о признании Голодомора 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа

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Теги: Украина, Голодомор, Израиль, голод, Голодомор 1932-1933
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Источник: korrespondent.net

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