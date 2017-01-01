В парламент Израиля внесли законопроект о признании Голодомора в Украине

По данным СМИ, Москва негативно отреагировала на законодательную инициативу израильского депутата и грозит ухудшением отношений с Тель-Авивом.

В Кнессет (парламент Израиля) внесен законопроект, который предусматривает признание голода 1932-1933 годов в Украине актом геноцида и объявляющий 6 декабря официальным днем памяти жертв Голодомора. Автором инициативы выступил депутат Кнессета Акрам Хасон, сообщает NEWSru.co.il

В пояснениях к закону утверждается, что Голодомор был спланирован "советскими властями, чтобы нанести удар по украинской нации и украинской национальной идентичности".

В окружении Хасона пояснили, что идея законопроекта возникла у него после визита в Украину в декабре 2017 года.

"Депутат Хасон посетил музей Голодомора и остался под глубоким впечатлением, и это подвигло его инициировать этот закон", - рассказали приближенные депутата.

В свою очередь радиостанция Галей ЦАХАЛ сообщила со ссылкой на анонимные источники в МИД России, что Москва разгневана этой инициативой депутата и грозит резким ухудшением отношений с Израилем, если законопроект будет утвержден Кнессетом.

Напомним, к настоящему времени Голодомор признали геноцидом украинского народа 24 страны мира.

В конце 2016 года Верховная Рада обратилась к демократическим государствам о признании Голодомора 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа