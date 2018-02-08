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Россия начала высылать трудовых мигрантов из КНДР

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Согласно резолюции Совета безопасности ООН, трудовые мигранты из Северной Кореи должны быть возвращены на родину до конца 2019 года.
Житель КНДР
Житель КНДР

Из России начали высылать работающих там граждан Северной Кореи. Это делается в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН об ужесточении санкций в отношении КНДР, принятой в декабре 2017 года. Об этом агентству AFP сообщили в МИД России в среду, 7 февраля.

Власти РФ выполняют условия резолюции, согласно которой трудовые мигранты из КНДР, работающие в других странах, должны быть возвращены на родину до конца 2019 года. 

Северокорейские граждане, "легально находящиеся в нашей стране, будут работать в России до истечения срока ультиматума", - уточнили в МИД.

В свою очередь, посол России в КНДР Александр Мацегора заявил, что в российских регионах "многие губернаторы, чтобы доложить о досрочном выполнении (резолюции - ред.), начали отправлять корейцев" назад в Северную Корею.

"Это будет удар по российской экономике, серьезный удар, особенно по Дальнему Востоку. У нас стройка сейчас в Приморском крае в основном идет силами северокорейских рабочих, их, по-моему, около 12 тысяч", - приводятся слова дипломата на сайте посольства России в КНДР.

Как уточнил Мацегора, ежегодно Россия выдает гражданам КНДР от 12 до 15 тысяч виз для временной работы, а максимальное число мигрантов из КНДР, находящихся на территории РФ, составляло до 37 тысяч человек.

Рабочий из Северной Кореи "в среднем получает в России около 500 долларов" - его зарплата лишь немного ниже, чем у российских граждан. Власти РФ не депортируют тех граждан КНДР, кто не хочет возвращаться, утверждает Мацегора.

По данным ООН, большинство трудовых мигрантов из КНДР находятся в России или Китае, работая "в условиях, похожих на рабские". Предполагается, что средства, которые мигранты перечисляют в бюджет КНДР, могут также идти на развитие ядерной и ракетной программ Пхеньяна.

Ранее Госдепартамент США обвинил Россию в нарушении резолюций Совбеза ООН в отношении Северной Кореи.

Источник: Русская служба DW

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Теги: Россия, Северная Корея, мигранты, КНДР
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
hhhhhjjf    08.02.2018, 05:53
Оценка:  0
hhhhhjjf
500 долларов??? Это же почти 15 тысяч гривень, нехило получают в России простые рабочие на стройках...
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