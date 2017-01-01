19 тысячам белорусов выплатили обратно "налог на тунеядство"

От граждан требуется только письменное заявление.

В Беларуси 19 тысячам граждан вернули средства, которые раньше с них взыскали в соответствии с декретом Лукашенко “о тунеядцах“.

Читай также: Россия запретила ввозить через Беларусь продукты из 24 стран “Возвращением сбора налоговые органы занимались в течение прошлого года, поскольку было принято распоряжение президента о его возвращении тем лицам, которые занимались трудовой деятельностью“, - рассказала заместитель министра по налогам и сборам в Беларуси Светлана Шевченко. “Возвращением сбора налоговые органы занимались в течение прошлого года, поскольку было принято распоряжение президента о его возвращении тем лицам, которые занимались трудовой деятельностью“, - рассказала заместитель министра по налогам и сборам в Беларуси Светлана Шевченко.

Вернуть из бюджета взысканные средства можно по письменному заявлению гражданина Беларуси.