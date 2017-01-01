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19 тысячам белорусов выплатили обратно "налог на тунеядство"

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От граждан требуется только письменное заявление.
19 тысячам белорусов выплатили обратно "налог на тунеядство"
EPA/UPG
В Беларуси 19 тысячам граждан вернули средства, которые раньше с них взыскали в соответствии с декретом Лукашенко “о тунеядцах“.
 
Об этом сообщает Интерфакс-Запад.
 

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“Возвращением сбора налоговые органы занимались в течение прошлого года, поскольку было принято распоряжение президента о его возвращении тем лицам, которые занимались трудовой деятельностью“, - рассказала заместитель министра по налогам и сборам в Беларуси Светлана Шевченко.
 
Вернуть из бюджета взысканные средства можно по письменному заявлению гражданина Беларуси.
 
Напомним, после того как тысячи людей выходили на улицы самых больших городов Беларуси в феврале и марте 2017 года, чтобы выразить протест против декрета президента страны Александра Лукашенко “О предупреждении социального иждивенчества“ президент Беларуси  25 января 2018 года освободил неработающих граждан страны от выплат в бюджет (так называемого “налога на тунеядцев“), подписав декрет №1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения.
 
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Теги: Беларусь, Лукашенко, налог, тунеядство, безработица
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