19 тысячам белорусов выплатили обратно "налог на тунеядство"
От граждан требуется только письменное заявление.
В Беларуси 19 тысячам граждан вернули средства, которые раньше с них взыскали в соответствии с декретом Лукашенко “о тунеядцах“.
Об этом сообщает Интерфакс-Запад.
Читай также: Россия запретила ввозить через Беларусь продукты из 24 стран“Возвращением сбора налоговые органы занимались в течение прошлого года, поскольку было принято распоряжение президента о его возвращении тем лицам, которые занимались трудовой деятельностью“, - рассказала заместитель министра по налогам и сборам в Беларуси Светлана Шевченко.
Вернуть из бюджета взысканные средства можно по письменному заявлению гражданина Беларуси.
Напомним, после того как тысячи людей выходили на улицы самых больших городов Беларуси в феврале и марте 2017 года, чтобы выразить протест против декрета президента страны Александра Лукашенко “О предупреждении социального иждивенчества“ президент Беларуси 25 января 2018 года освободил неработающих граждан страны от выплат в бюджет (так называемого “налога на тунеядцев“), подписав декрет №1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения.