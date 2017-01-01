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В РФ три десятка животных сгорели при пожаре в цирке

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По предварительной информации возгорание произошло из-за короткого замыкания.
Фургон не открыли - боялись хищников
Фургон не открыли - боялись хищников
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Возле села Вознесеновка в субъекте Российской Федерации республике Бурятии сгорел передвижной цирк. Предположительно в нем находились около 30 видов животных.
 
Об этом сообщает Информ Полис со ссылкой на управление МЧС в Бурятии.
 
Пожар произошел 4 февраля в 4:40 утра по местному времени. Сначала хозяйка пыталась потушить его сама при помощи двух огнетушителей. МЧС вызвал охранник производственной базы, у которой стоял цирк. Пожар потушили в 5:25 по местному времени.
 
Возгорание произошло из-за короткого замыкания в фургоне с животными, предполагают в МЧС. Фура была отделана пенопластом, в ней было много сена, что способствовало быстрому распространению огня.
 
“Они пытались согреть их обогревателем, протянув с базы кабель. Скорее всего, произошла перегрузка, и розетка замкнула, - пояснил сотрудник МЧС.
 
Хозяйка цирка, уроженка Москвы, отказалась рассказать, каких животных она держала, и сколько их было. По словам охранника базы, который вызвал пожарных, в фургоне было около 30 видов животных, в том числе медведь и пантера.
 

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Когда пожар начался, владелица не решилась открыть фургон и выпустить животных поскольку боялась хищников.
 
“После ликвидации пожара перед спасателями встала ужасная картина. Животные в клетках были полностью обугленные, распознать, что за животные, было уже невозможноё“, - отмечает издание.
 
Напомним, в декабре в Казахстане сварились живьем более 50-ти животных зоопарка из-за прорыва трубы.
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Теги: цирк, пожар, животные, Бурятия, Россия
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