В РФ три десятка животных сгорели при пожаре в цирке

По предварительной информации возгорание произошло из-за короткого замыкания.

Читай также: В Киеве продолжает работу цирк, где дети заразились корью – СМИ Возле села Вознесеновка в субъекте Российской Федерации республике Бурятии сгорел передвижной цирк. Предположительно в нем находились около 30 видов животных. Возле села Вознесеновка в субъекте Российской Федерации республике Бурятии сгорел передвижной цирк. Предположительно в нем находились около 30 видов животных.

Об этом сообщает Информ Полис со ссылкой на управление МЧС в Бурятии.

Пожар произошел 4 февраля в 4:40 утра по местному времени. Сначала хозяйка пыталась потушить его сама при помощи двух огнетушителей. МЧС вызвал охранник производственной базы, у которой стоял цирк. Пожар потушили в 5:25 по местному времени.

Возгорание произошло из-за короткого замыкания в фургоне с животными, предполагают в МЧС. Фура была отделана пенопластом, в ней было много сена, что способствовало быстрому распространению огня.

“Они пытались согреть их обогревателем, протянув с базы кабель. Скорее всего, произошла перегрузка, и розетка замкнула, - пояснил сотрудник МЧС.

Хозяйка цирка, уроженка Москвы, отказалась рассказать, каких животных она держала, и сколько их было. По словам охранника базы, который вызвал пожарных, в фургоне было около 30 видов животных, в том числе медведь и пантера.

Читай также: В китайском цирке львица и тигр набросились на коня Когда пожар начался, владелица не решилась открыть фургон и выпустить животных поскольку боялась хищников. Когда пожар начался, владелица не решилась открыть фургон и выпустить животных поскольку боялась хищников.

“После ликвидации пожара перед спасателями встала ужасная картина. Животные в клетках были полностью обугленные, распознать, что за животные, было уже невозможноё“, - отмечает издание.