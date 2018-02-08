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Путин: У меня нет смартфона

Комментариев: 5
Об этом Путин сказал ученым во время встречи Совета при президенте РФ по науке и образованию.
Владимир Путин обходится без смартфона
Владимир Путин обходится без смартфона
EPA/UPG

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не пользуется смартфоном. Об этом он рассказал на заседании Совета при президенте РФ по науке и образованию, сообщает в четверг, 8 февраля, Интерфакс.

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“Вы сказали, что у всех смартфоны есть, а у меня нет смартфона“, - сказал он ученым.

Так Путин отреагировал на слова президента научно-исследовательского центра Курчатовский институт Михаила Ковальчука, рассказавшего в своем выступлении, что “у каждого в кармане есть смартфон, и на обработку и распознавание одного простого речевого запроса, отправленного со смартфона, затрачивается в среднем энергия достаточная, чтобы вскипятить литр воды“.

Путин также заметил в связи с этим высказыванием: “По поводу кипячения воды: если она чистая, то ее кипятить не надо“.

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Встречаясь в декабре 2005 года с министром связи Леонидом Рейманом, Путин отмечал, что у него вообще нет мобильного телефона.

Ранее Путин пообещал устроиться комбайнером, если проиграет выборы. Но выборы он проиграет вряд ли - текущего президента поддерживают более 70%.

 

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Теги: Россия, Мобильная связь, Путин, смартфон
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Комментариев (5)
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Woodbrother    08.02.2018, 17:48
Оценка:  +2
Woodbrother
Если бы оригинал путена не помер 15.02 2016 г. то смог бы себе сейчас купить айфон-Х, но нет.
Коцман__Бобза    08.02.2018, 16:56
Оценка:  +4
Коцман__Бобза
А кто это на фото?
Бувший_східняк    08.02.2018, 17:04
Оценка:  +4
Бувший_східняк
На полагать тройник
Woodbrother    08.02.2018, 17:46
Оценка:  +2
Woodbrother
Не иначе как удлинитель
Бувший_східняк    08.02.2018, 16:42
Оценка:  +3
Бувший_східняк
А я где-то точно видел фотку, как он с кем то еще из приближенных увлеченно глядели в экран смартфона.
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