Путин: У меня нет смартфона

Об этом Путин сказал ученым во время встречи Совета при президенте РФ по науке и образованию.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не пользуется смартфоном. Об этом он рассказал на заседании Совета при президенте РФ по науке и образованию, сообщает в четверг, 8 февраля, Интерфакс.

Читай также: Путин подарил председателю Китая российский YotaPhone

“Вы сказали, что у всех смартфоны есть, а у меня нет смартфона“, - сказал он ученым.

Так Путин отреагировал на слова президента научно-исследовательского центра Курчатовский институт Михаила Ковальчука, рассказавшего в своем выступлении, что “у каждого в кармане есть смартфон, и на обработку и распознавание одного простого речевого запроса, отправленного со смартфона, затрачивается в среднем энергия достаточная, чтобы вскипятить литр воды“.

Путин также заметил в связи с этим высказыванием: “По поводу кипячения воды: если она чистая, то ее кипятить не надо“.

Читай также: Путинфон: В России ко дню рождения Путина выпустили золотой iPhone

Встречаясь в декабре 2005 года с министром связи Леонидом Рейманом, Путин отмечал, что у него вообще нет мобильного телефона.

Ранее Путин пообещал устроиться комбайнером, если проиграет выборы. Но выборы он проиграет вряд ли - текущего президента поддерживают более 70%.