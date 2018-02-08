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Российский корабль получил пробоину в Антарктиде

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Теплоход Иван Папанин выполнял переход в сложнейших метеоусловиях в Антарктиде и получил повреждение во время разворота в ледовом поле.
Теплоход Иван Папанин регулярно осуществляет переходы в Антарктиду
Теплоход Иван Папанин регулярно осуществляет переходы в Антарктиду
Полярная почта

Российский теплоход Иван Папанин получил повреждение в Антарктиде. Экипаж судна эвакуирован на индийскую станцию Бхарати. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Арктического и Антарктического НИИ в четверг, 8 февраля.

"Поступило сообщение от руководства Индийской антарктической программы о том, что работавший в районе индийской станции Бхарати теплоход станции получил повреждение корпуса, что вызвало поступление внутрь судна забортной воды", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту судна было около 100 участников экспедиции, которые сразу же были эвакуированы на станцию Бхарати.

Как сообщил пресс-секретарь Мурманского морского пароходства, которое является владельцем Ивана Папанина, теплоход выполнял переход в сложнейших метеоусловиях в Антарктиде и на выходе от станции Бхарати во время разворота в ледовом поле коснулся подводного препятствия, в результате чего была нарушена герметичность корпуса.

"После швартовки Ивана Папанина у ледового причала поступление воды было локализовано. В настоящий момент угрозы жизни и здоровью пассажиров и экипажа нет. Текущая ситуация не представляет опасности для судна и окружающей среды", – сказал собеседник.

Ранее стало известно, что российский большой десантный корабль Ямал получил серьезную вмятину по левому борту. Судно столкнулось в Эгейском море с сухогрузом Орка-2 из Сьерра-Леоне. Официальные спикеры Минобороны РФ молчали об этом иницденте больше недели.

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Теги: Россия, Антарктида, судно, корабль, авария, теплоход
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Alexandr    08.02.2018, 18:05
Оценка:  0
Alexandr
Цивільний плаваючий засіб не може називатися кораблем. Це судно. А корабль - це військове озброєне судно.
rashensvoloch    08.02.2018, 17:33
Оценка:  0
rashensvoloch
Кажуть, що 3-й прискорювач ракети Falcon Heavy впав у море з причини співчюття невдахам рф-вівцям, щоб їм було що обговорювати з телевізором. Велика душа у Ілона Маска.
lusyika    08.02.2018, 17:13
Оценка:  +1
lusyika
Між льодовими глибами заблуділся і подряпався???
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