Российский корабль получил пробоину в Антарктиде

Теплоход Иван Папанин выполнял переход в сложнейших метеоусловиях в Антарктиде и получил повреждение во время разворота в ледовом поле.

Российский теплоход Иван Папанин получил повреждение в Антарктиде. Экипаж судна эвакуирован на индийскую станцию Бхарати. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Арктического и Антарктического НИИ в четверг, 8 февраля.

"Поступило сообщение от руководства Индийской антарктической программы о том, что работавший в районе индийской станции Бхарати теплоход станции получил повреждение корпуса, что вызвало поступление внутрь судна забортной воды", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту судна было около 100 участников экспедиции, которые сразу же были эвакуированы на станцию Бхарати.

Как сообщил пресс-секретарь Мурманского морского пароходства, которое является владельцем Ивана Папанина, теплоход выполнял переход в сложнейших метеоусловиях в Антарктиде и на выходе от станции Бхарати во время разворота в ледовом поле коснулся подводного препятствия, в результате чего была нарушена герметичность корпуса.

"После швартовки Ивана Папанина у ледового причала поступление воды было локализовано. В настоящий момент угрозы жизни и здоровью пассажиров и экипажа нет. Текущая ситуация не представляет опасности для судна и окружающей среды", – сказал собеседник.

Ранее стало известно, что российский большой десантный корабль Ямал получил серьезную вмятину по левому борту. Судно столкнулось в Эгейском море с сухогрузом Орка-2 из Сьерра-Леоне. Официальные спикеры Минобороны РФ молчали об этом иницденте больше недели.

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