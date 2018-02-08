Молитвенный завтрак: напротив Трампа сидела Тимошенко

Мероприятие проходит в эти минуты в столице США.

Вход на мероприятие бесплатный, но традиционно гости делают благотворительный взнос Скриншот из видео

В столице США Вашингтоне, в отеле Вашингтон Хилтон на 66-ом Национальном Молитвенном завтраке при участии президента США Дональда Трампа, в частности, из представителей Украины присутствует лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко.

Об этом сообщает Страна.

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“Судя по трансляции с мероприятия, украинский политик сделала свою коронную прическу - “косу“, заплетенную вокруг головы“, - отмечает издание.

Стоит отметить, в этом году место Тимошенко находится недалеко от трибуны, за которой выступал Дональд Трамп.

Трамп со сцены призывал сделать США примером свободной страны для всего мира.

“Давайте будем стремиться к тому, чтобы создать мир, в котором будет больше мира и справедливости“, - произнес глава Соединенных штатов.