В США лидер демократов произнесла 8-часовую речь

Это новый рекорд. 109 лет никто из американских конгрессменов не произносил настолько длинную речь.

В США лидер демократического меньшинства в нижней палате Конгресса Нэнси Пелоси выступила с рекордно долгой речью.

Об этом сообщает Голос Америки.

“Выступление, которое продолжалось более восьми(!) часов, было посвящено судьбе т.н. “мечтателей“ (dreamers): жителей США, которых в детском возрасте привезли в страну родители-нелегалы“, - говорится в сообщении.

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Выступление было посвящено защите от депортации детей незаконных иммигрантов. Оно ознаменовало начало трехдневных заседаний демократической фракции за закрытыми дверями, которые будут посвящены разработке политической платформы на 2018 год, которая бы помогла демократам одержать победу на ноябрьских выборах в Конгресс и вернуть им большинство в обеих палатах.

Стоит отметить, что у Ненси Пелоси как у лидера парламентской фракции нет ограничения по времени для выступления на дебатах, для остальных конгрессменов установлен лимит в одну минуту.

Продолжительное выступление Пелоси стало испытанием для политиков wsj.com

Напомним, в столице США Вашингтоне, в отеле Вашингтон Хилтон на 66-ом Национальном Молитвенном завтраке при участии президента США Дональда Трампа, в частности, из представителей Украины присутствовала лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко.