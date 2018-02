Авиаудар по Восточной Гуте: число жертв возросло

Число жертв от удара по районам в Восточной Гуте в пригороде Дамаска возросло. Об этом сообщает AFP со ссылкой на наблюдателей.

"Количество смертей от режима воздушных ударов на сирийскую Восточную Гуту возрастает до 36", – говорится в сообщении.

Как сообщается, количество жертв за четыре дня достигло около 200 человек.

#BREAKING Death toll from regime air strikes on Syria's #EasternGhouta enclave rises to 36: monitor