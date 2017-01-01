Авиаудар по Восточной Гуте: число жертв возросло

Количество смертей от режима воздушных ударов на сирийскую Восточную Гуту выросло до 36 человек. Число жертв за четыре дня достигло около 200.

Число жертв от удара по районам в Восточной Гуте в пригороде Дамаска возросло. Об этом сообщает AFP со ссылкой на наблюдателей.

"Количество смертей от режима воздушных ударов на сирийскую Восточную Гуту возрастает до 36", – говорится в сообщении.

Как сообщается, количество жертв за четыре дня достигло около 200 человек.

#BREAKING Death toll from regime air strikes on Syria's #EasternGhouta enclave rises to 36: monitor — AFP news agency (@AFP) 8 февраля 2018 г.

В то же время агентство Reuters сообщает о еще 125 раненых.

Напомним, 6 февраля авиация президента Сирии Башара Асада ударила по восточной части района Гута, что недалеко от Дамаска, что привело к разрушениям и жертвам среди мирного населения. Ранее сообщалось, что в результате атаки погибли не менее 16 местных жителей, среди которых двое детей.

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