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Авиаудар по Восточной Гуте: число жертв возросло

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Количество смертей от режима воздушных ударов на сирийскую Восточную Гуту выросло до 36 человек. Число жертв за четыре дня достигло около 200.
Сирийская правительственная авиация нанесла удар по подконтрольным мятежникам районах Восточной Гуте
Сирийская правительственная авиация нанесла удар по подконтрольным мятежникам районах Восточной Гуте
gettyimages.com

Число жертв от удара по районам в Восточной Гуте в пригороде Дамаска возросло. Об этом сообщает AFP со ссылкой на наблюдателей.

"Количество смертей от режима воздушных ударов на сирийскую Восточную Гуту возрастает до 36", – говорится в сообщении.

Как сообщается, количество жертв за четыре дня достигло около 200 человек.

 

 

В то же время агентство Reuters сообщает о еще 125 раненых.

Напомним, 6 февраля авиация президента Сирии Башара Асада ударила по восточной части района Гута, что недалеко от Дамаска, что привело к разрушениям и жертвам среди мирного населения. Ранее сообщалось, что в результате атаки погибли не менее 16 местных жителей, среди которых двое детей.

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Теги: авиация, Сирия, жертвы, Башар Аль-Асад, Асад, авиаудары по Сирии
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Источник: korrespondent.net

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