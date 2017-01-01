Авиаудар по Восточной Гуте: число жертв возросло
Число жертв от удара по районам в Восточной Гуте в пригороде Дамаска возросло. Об этом сообщает AFP со ссылкой на наблюдателей.
"Количество смертей от режима воздушных ударов на сирийскую Восточную Гуту возрастает до 36", – говорится в сообщении.
Как сообщается, количество жертв за четыре дня достигло около 200 человек.
#BREAKING Death toll from regime air strikes on Syria's #EasternGhouta enclave rises to 36: monitor— AFP news agency (@AFP) 8 февраля 2018 г.
В то же время агентство Reuters сообщает о еще 125 раненых.
Напомним, 6 февраля авиация президента Сирии Башара Асада ударила по восточной части района Гута, что недалеко от Дамаска, что привело к разрушениям и жертвам среди мирного населения. Ранее сообщалось, что в результате атаки погибли не менее 16 местных жителей, среди которых двое детей.
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