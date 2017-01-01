Франция на треть увеличит расходы на оборону

В общей сложности затраты за семь лет составят почти 300 млрд евро и к 2025 году расходы Франции на оборону будут доведены до 2% ВВП.

Решение было принято на заседании Кабинета министров Франции Кадр из видео

Кабинет министров Франции утвердил план повышения оборонного бюджета страны более чем на треть на протяжении семи лет. Соответствующее решение было принято на заседании французского правительства в четверг, 8 февраля, сообщает Le Monde.

В общей сложности затраты за этот период составят почти 300 млрд евро и к 2025 году расходы Франции на оборону будут доведены до 2% ВВП в соответствии с предвыборными обещаниями президента Эммануэля Макрона и договоренностями в рамках НАТО, исполнения которых настоятельно требуют США.

В этом году финансирование военных нужд вырастет на 5,6%, до 34,2 млрд евро, как и предполагалось ранее. Новые пункты плана – наращивание расходов на 1,7 млрд евро в год в 2019-2022 годах, а в 2023 году, когда истекает срок президентских полномочий Макрона, сразу на 3 млрд евро.

К 2025 году численность французских военных вырастет на 6 тыс. человек, включая 1 тыс. специалистов в области кибербезопасности и около 2 тыс. в разведывательных и смежных подразделениях. Отмечается, что в 2005-2015 годах ряды французских вооруженных сил сократились на 60 тыс. человек из-за снижения расходов.

Также ВВС Франции закажут 28 новых истребителей Rafale у концерна Dassault Aviation и начнется подготовка к строительству нового авианосца.

Ранее парламент Дании согласился выделить дополнительные $2,14 млрд на оборону в течение последующих шести лет на фоне растущей угрозы со стороны России.

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