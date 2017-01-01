ЕС пересматривает санкции для Януковича – СМИ

Евросоюз в ближайшие недели примет решение о продлении санкций против бывших украинских чиновников, в том числе и беглого президента Виктора Януковича.

В Евросоюзе началась работа над пересмотром санкций для бывших украинских чиновников, срок действия которых истекает 6 марта. В списке, в частности и беглый президент Виктор Янукович, сообщает УНИАН со ссылкой на представителя Совета ЕС.

"Работа над очередным просмотром началась. Как обычно, решение будет принято до того, как истечет срок действия решения, которое существует сегодня", – отметил собеседник агентства.

Евросоюз ввел санкции в виде замораживания активов против бывших украинских чиновников времен президентства Януковича за злоупотребление с государственными финансами и нарушения прав человека 6 марта 2014 года.

При просмотре списка ЕС вносит изменения, касающиеся исключения тех или иных лиц. Например, из списка был исключен погибший сын экс-президента Виктор Викторович Янукович, в прошлом году был исключен бывший депутат от Партии регионов Юрий Иванющенко.

Напомним, последний раз санкции против украинских экс-чиновников были продлены в марте 2017 года.

В санкционный список вместе с Януковичем находятся экс-премьер Николай Азаров, бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, экс-министр юстиции Елена Лукаш, экс-глава АП Андрей Клюев и народный депутат Сергей Клюев, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, бывший первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий, экс-министр образования Дмитрий Табачик, олигарх Сергей Курченко.

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