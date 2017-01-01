Экс-министр Румынии получил восемь лет тюрьмы за коррупцию

Прокуратура в 2015 году обвинила Валкова в вымогательстве взятки от бизнесмена, который попросил его применить свое влияние, чтобы помочь его компании выиграть публичные торги.

Бывший министр финансов Дариус Валков получил восемь лет тюрьмы за торговлю влиянием, отмывание денег и соглашения, несовместимые с его должностью. Соответствующее решение принял Верховный суд Румынии в четверг, 8 февраля, сообщает Romania TV.

Валков, который сейчас занимает должность государственного секретаря и ведущего советника премьер-министра Виорики Денчиле, является одним из главных лиц, разрабатывавших стратегию управления руководящей Социал-демократической партии.

Антикоррупционная прокуратура в 2015 году обвинила Валкова в вымогательстве взятки от бизнесмена, который попросил его применить свое влияние, чтобы помочь его компании выиграть публичные торги.

В обмен на это Валков попросил 20% стоимости контракта, а затем отмыл деньги. Прокуроры конфисковали у него три золотые слитки, 172 картины стоимостью около 1 миллиона евро, и заморозили его счета для возмещения убытков.

Во время судебного разбирательства Валков обвинил антикоррупционных прокуроров в обмане, поскольку они якобы обещали ему более мягкий приговор, если тот признает торговлю влиянием.

Напомним, в октябре 2017 года три румынских министра подали в отставку – двух из них обвинили в коррупции.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet