Экс-министр Румынии получил восемь лет тюрьмы за коррупцию
Бывший министр финансов Дариус Валков получил восемь лет тюрьмы за торговлю влиянием, отмывание денег и соглашения, несовместимые с его должностью. Соответствующее решение принял Верховный суд Румынии в четверг, 8 февраля, сообщает Romania TV.
Валков, который сейчас занимает должность государственного секретаря и ведущего советника премьер-министра Виорики Денчиле, является одним из главных лиц, разрабатывавших стратегию управления руководящей Социал-демократической партии.
Антикоррупционная прокуратура в 2015 году обвинила Валкова в вымогательстве взятки от бизнесмена, который попросил его применить свое влияние, чтобы помочь его компании выиграть публичные торги.
В обмен на это Валков попросил 20% стоимости контракта, а затем отмыл деньги. Прокуроры конфисковали у него три золотые слитки, 172 картины стоимостью около 1 миллиона евро, и заморозили его счета для возмещения убытков.
Во время судебного разбирательства Валков обвинил антикоррупционных прокуроров в обмане, поскольку они якобы обещали ему более мягкий приговор, если тот признает торговлю влиянием.
Напомним, в октябре 2017 года три румынских министра подали в отставку – двух из них обвинили в коррупции.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet