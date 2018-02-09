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В ОБСЕ за двуязычное образование на Закарпатье

Комментариев: 2
Верховный комиссар ОБСЕ Ламберто Заньер обменялся мнениями о способах внедрения недавно принятого в Украине закона об образовании с властью, представителями национальных меньшинств и педагогами.
Верховный комиссар ОБСЕ по вопросам национальных меньшинств Ламберто Заньер
Верховный комиссар ОБСЕ по вопросам национальных меньшинств Ламберто Заньер
osce.org

Верховный комиссар Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам национальных меньшинств Ламберто Заньер поддерживает двуязычное образование в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ по итогам визита Заньер в Закарпатье, где он посетил Ужгород, село Соломоново, Мукачево и Берегово.

Верховный комиссар обратил особое внимание на проблемы меньшинств в области образования. Он обменялся мнениями о способах внедрения недавно принятого в Украине закона об образовании с властью, представителями национальных меньшинств и педагогами.

Заньер посетил пилотную школу в регионе, где уже внедряется двуязычное обучение.

"Двуязычное образование является эффективным способом найти баланс между сохранением и продвижением идентичности меньшинств, а также способствует успешной социальной интеграции через усиление роли государственного языка", – сказал он.

Ранее сегодня сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины в ходе переговоров с представителями Венгрии согласовали ключевые позиции о путях урегулирования ситуации, связанной с имплементацией языковых норм закона Об образовании.

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Теги: образование, Языковой вопрос, Закарпатье, ОБСЕ, Языковой закон, национальные меньшинства, Закарпатская область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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rashensvoloch    09.02.2018, 00:56
Оценка:  0
rashensvoloch
Щось я не дуже розумію, куди поїде робити людина, що навчалася на угорській мові - в Україну чи в Угорщину? Відповідь зрозуміла. То який сенс утримувати Україні майбутніх угорських спеціалістів? В Кембріджі теж угорські групи студентів існують або школярів?
rashensvoloch    09.02.2018, 00:49
Оценка:  -1
rashensvoloch
Нехай у себе будують освітню інфраструктуру та навчаються хоч на мові мумба-юмба, а в Україні потрібні спеціалісти будувати українську економіку, а не угорську.
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