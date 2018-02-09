В ОБСЕ за двуязычное образование на Закарпатье

Верховный комиссар ОБСЕ Ламберто Заньер обменялся мнениями о способах внедрения недавно принятого в Украине закона об образовании с властью, представителями национальных меньшинств и педагогами.

Верховный комиссар Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам национальных меньшинств Ламберто Заньер поддерживает двуязычное образование в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ по итогам визита Заньер в Закарпатье, где он посетил Ужгород, село Соломоново, Мукачево и Берегово.

Верховный комиссар обратил особое внимание на проблемы меньшинств в области образования. Он обменялся мнениями о способах внедрения недавно принятого в Украине закона об образовании с властью, представителями национальных меньшинств и педагогами.

Заньер посетил пилотную школу в регионе, где уже внедряется двуязычное обучение.

"Двуязычное образование является эффективным способом найти баланс между сохранением и продвижением идентичности меньшинств, а также способствует успешной социальной интеграции через усиление роли государственного языка", – сказал он.

Ранее сегодня сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины в ходе переговоров с представителями Венгрии согласовали ключевые позиции о путях урегулирования ситуации, связанной с имплементацией языковых норм закона Об образовании.

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