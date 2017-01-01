ООН просит Мадрид запретить детям посещать корриду

Комитет ООН беспокоит влияние, которое корриды могут иметь на детей в возрасте до 18 лет, когда они посещают бои быков или учатся корриде.

Комитет ООН по правам ребенка призвал Испанию запретить детям посещать бои быков и школы корриды. В организации считают, что детей нужно защищать от "вредных последствий" этой практики, сообщает The Guardian.

Комитет ООН беспокоит влияние, которое корриды могут иметь на детей в возрасте до 18 лет, когда они посещают бои быков или учатся корриде.

"Чтобы избежать вредного воздействия боев быков на детей, комитет рекомендует государству-участнику запретить участие детей в возрасте до 18 лет в боях быков и запретить им быть зрителями корриды", – говорится в заключительных выводах комитета.

Комитет сообщил, что он обеспокоен уровнем насилия в 55 школах быков в Испании. Комитет также интересуется, рассматривало ли испанское правительство вопрос о запрете участия детей в этих школах и в посещении боев.

Испанская делегация сообщила экспертам, что проведение корриды отдельно регулируется правительствами автономных районов Испании. Также дети старше 14 лет могут получить практические уроки в школах корриды. Вместе с тем каждая школа корриды и автономное правительство имеют свои собственные правила, регулирующие корриду.

Ранее тысячи людей вышли на улицы Мадрида, требуя прекратить традиционные бои быков, в том числе корриду.

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