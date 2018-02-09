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Twitter заблокировал аккаунты "фабрики троллей" РФ

Комментариев: 1
С помощью записей с этих аккаунтов пытались повлиять на общественное мнение во время референдума по выходу Великобритании из Европейского союза.
Twitter заблокировал аккаунты российских троллей, которые писали о Brexit
Twitter заблокировал аккаунты российских троллей, которые писали о Brexit
Корреспондент.net

Социальная сеть Twitter заблокировала 49 аккаунтов российской "фабрики троллей". Об этом сообщили во время расследования доказательств распространения фейковых новостей в YouTube, Facebook, Google и Twitter в Вашингтоне, информирует издание Metro.

С помощью записей с этих аккаунтов пытались повлиять на общественное мнение во время референдума по выходу Великобритании из Европейского союза (Brexit). Они связаны с российской организацией, известной как Агентство интернет-исследований.

Ранее сегодня в компании YouTube заявили, что не нашли никаких доказательств вмешательства России в референдум Великобритании 2016 года. 

В то же время в Facebook сообщили о закрытии "тысячи" фальшивых страниц накануне внеочередных выборов в 2017 году, хотя и отметили, что не обязательно все они имели целью распространение фейковых новостей.

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Теги: Россия, Британия, пропаганда, twitter, Тролли, Великобритания, троллинг, выход Великобритании из ЕС, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Nikonori    09.02.2018, 00:13
Оценка:  +3
Nikonori
Так это все старые, архивные аккаунты российских ботов.
Они их каждый день создают новые, в огромных количествах
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