Twitter заблокировал аккаунты "фабрики троллей" РФ
Социальная сеть Twitter заблокировала 49 аккаунтов российской "фабрики троллей". Об этом сообщили во время расследования доказательств распространения фейковых новостей в YouTube, Facebook, Google и Twitter в Вашингтоне, информирует издание Metro.
С помощью записей с этих аккаунтов пытались повлиять на общественное мнение во время референдума по выходу Великобритании из Европейского союза (Brexit). Они связаны с российской организацией, известной как Агентство интернет-исследований.
Ранее сегодня в компании YouTube заявили, что не нашли никаких доказательств вмешательства России в референдум Великобритании 2016 года.
В то же время в Facebook сообщили о закрытии "тысячи" фальшивых страниц накануне внеочередных выборов в 2017 году, хотя и отметили, что не обязательно все они имели целью распространение фейковых новостей.
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