Twitter заблокировал аккаунты "фабрики троллей" РФ

С помощью записей с этих аккаунтов пытались повлиять на общественное мнение во время референдума по выходу Великобритании из Европейского союза.

Социальная сеть Twitter заблокировала 49 аккаунтов российской "фабрики троллей". Об этом сообщили во время расследования доказательств распространения фейковых новостей в YouTube, Facebook, Google и Twitter в Вашингтоне, информирует издание Metro.

С помощью записей с этих аккаунтов пытались повлиять на общественное мнение во время референдума по выходу Великобритании из Европейского союза (Brexit). Они связаны с российской организацией, известной как Агентство интернет-исследований.

Ранее сегодня в компании YouTube заявили, что не нашли никаких доказательств вмешательства России в референдум Великобритании 2016 года.

В то же время в Facebook сообщили о закрытии "тысячи" фальшивых страниц накануне внеочередных выборов в 2017 году, хотя и отметили, что не обязательно все они имели целью распространение фейковых новостей.

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