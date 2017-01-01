США стремятся восстановить отношения с РФ – Госдеп

Госдеп США констатировал низшую точку отношений с Россией. Вашингтон хотел бы восстановить контакты с Москвой из-за "сфер, вызывающих общую озабоченность".

США хотели бы восстановить отношения с Россией из-за сфер, вызывающих общую озабоченность. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт, передает Интерфакс.

"Я бы сказала, что это очень сложные и запутанные отношения (между США и РФ – ред.) и госсекретарь ясно заявлял, где эти отношения сейчас находятся. В прошлом году он сказал, что отношения находятся на самой низкой точке. Мы бы хотели восстановить эти отношения, потому что у нас много сфер, которые вызывают взаимную озабоченность", – сказала она.

Представитель Госдепа отметила, что Северная Корея – это одна из сфер.

"Нам необходимо больше помощи по вопросу вокруг КНДР и денуклеаризации. Еще одна область, где нам удается в настоящее время успешно работать вместе, – это зона (деэскалации – ред.) на юго-западе Сирии", – заявила Нойерт.



США начинают вводить новые санкции против России

Напомним, ранее в США обнародовали "кремлевский доклад" – список лиц из России, которые подпадают под санкции. В него вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек.

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