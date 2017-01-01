США назвали приоритетное решение проблемы КНДР
США считают нужным решать вопрос о ядерной программе Северной Кореи дипломатическим путем. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах, передает РИА Новости.
"Наша стратегия в вопросе Северной Кореи – это денуклеаризация. Это усиление политического давления на режим и его ядерную программу. Эти меры имели успех все эти годы. Десятки стран разорвали связи с Северной Кореей. Мы продолжаем оказывать максимальное давление на режим. Мы держим открытыми все опции, но предпочитаем дипломатию", – сказал он.
США готовы применить силу для сдерживания КНДР
Напомним, ранее сообщалось, что американские военные активно готовится к боевым действиям против Северной Кореи.
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