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США назвали приоритетное решение проблемы КНДР

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Соединенные Штаты Америки по-прежнему предпочитают решать вопрос ядерной программы Северной Кореи с помощью дипломатии, хотя и не исключают другие варианты.
Белый дом
Белый дом
Getty Images

США считают нужным решать вопрос о ядерной программе Северной Кореи дипломатическим путем. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах, передает РИА Новости.

"Наша стратегия в вопросе Северной Кореи – это денуклеаризация. Это усиление политического давления на режим и его ядерную программу. Эти меры имели успех все эти годы. Десятки стран разорвали связи с Северной Кореей. Мы продолжаем оказывать максимальное давление на режим. Мы держим открытыми все опции, но предпочитаем дипломатию", – сказал он.

США готовы применить силу для сдерживания КНДР

Напомним, ранее сообщалось, что американские военные активно готовится к боевым действиям против Северной Кореи.

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Теги: США, Северная Корея, ядерная угроза, КНДР
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Источник: korrespondent.net

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