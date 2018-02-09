Россия: Коалиция США находится в Сирии незаконно

США требуют от РФ остановить химатаки в Сирии

"Я (на закрытых консультациях СБ ООН – ред.) попросил их помнить, что они находятся в Сирии незаконно. Их никто туда не приглашал, они постоянно утверждают, что борются там с международным терроризмом, но мы видим, что они выходят за эти рамки. Противостоять тем, кто действительно борется с международным терроризмом на земле с сирийской стороны, является преступлением", – сказал постпред РФ.