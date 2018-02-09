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Россия: Коалиция США находится в Сирии незаконно

Комментариев: 3
Возглавляемая США коалиция по борьбе с террористами в Сирии находится на территории страны незаконно, заявил постпред России при ООН.
Военный конфликт начался в Сирии в 2011 году и продолжается до сих пор
Военный конфликт начался в Сирии в 2011 году и продолжается до сих пор
Getty Images
 
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что возглавляемая США международная коалиция по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии находится на территории страны незаконно, передает Интерфакс.
 
"Я (на закрытых консультациях СБ ООН – ред.) попросил их помнить, что они находятся в Сирии незаконно. Их никто туда не приглашал, они постоянно утверждают, что борются там с международным терроризмом, но мы видим, что они выходят за эти рамки. Противостоять тем, кто действительно борется с международным терроризмом на земле с сирийской стороны, является преступлением", – сказал постпред РФ.

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Ранее сообщалось, что силы коалиции во главе с США нанесли авиационный удар по сирийским военным.
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Теги: Россия, США, Сирия, Конфликт в Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Розум    09.02.2018, 04:28
Оценка:  -1
Розум
А ведь так и есть.
Розум    09.02.2018, 04:28
Оценка:  -2
Розум
А ведь так и есть.
ВыВсеВрети    09.02.2018, 01:40
Оценка:  +3
ВыВсеВрети
чуркин номер два....а тот....))))))
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