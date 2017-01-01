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Американская экономика все еще сильна – Белый дом

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Власти США обеспокоены долгосрочными экономическими показателями и факторами, и основы долгосрочного экономического развития сильны.
Фондовый рынок США штормит
Фондовый рынок США штормит
Getty Images
 
Экономика США остается сильной, несмотря на обвал фондовых бирж. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах, передает Reuters.
 
"Президент (США Дональд Трамп), как и оставшаяся часть Белого дома, обеспокоен долгосрочными экономическими показателями и факторами, и основы долгосрочного экономического развития сильны", – сказал он.

 

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Теги: США, экономика, Белый Дом, Фондовая биржа
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Источник: korrespondent.net

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