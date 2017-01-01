Американская экономика все еще сильна – Белый дом
Власти США обеспокоены долгосрочными экономическими показателями и факторами, и основы долгосрочного экономического развития сильны.
"Президент (США Дональд Трамп), как и оставшаяся часть Белого дома, обеспокоен долгосрочными экономическими показателями и факторами, и основы долгосрочного экономического развития сильны", – сказал он.
Ранее сообщалось, что на американском фондовом рынке снова произошел обвал.
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