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В Чехии заявили о недопустимости выхода страны из ЕС

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Референдум о выходе Чехии из состава ЕС, так называемый Czexit, не пройдет. Об этом заявил чешский премьер, обсуждая вопрос о возможности такого всенародного референдума.
Флаг Чехии
Флаг Чехии
radio.cz
 
Исполняющий обязанности премьер-министра Чехии Андрей Бабиш заявил, что референдум о выходе страны из Евросоюза является не допустимым и не будет проходить. Об этом сообщает РИА Новости.
 
По его словам, во время встречи с президентом Чехии Милошем Земаном они сошлись в том, что страна была и остается надежной составной частью ЕС и НАТО.
 
"Я думаю, мы могли бы сыграть в ЕС боле важную роль", – заявил Бабиш.

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Ранее сообщалось, что Милош Земан был снова выбран президентом Чехии.

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Теги: ЕС, Евросоюз, Чехия
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Источник: korrespondent.net

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