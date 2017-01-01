В Чехии заявили о недопустимости выхода страны из ЕС

Референдум о выходе Чехии из состава ЕС, так называемый Czexit, не пройдет. Об этом заявил чешский премьер, обсуждая вопрос о возможности такого всенародного референдума.

Исполняющий обязанности премьер-министра Чехии Андрей Бабиш заявил, что референдум о выходе страны из Евросоюза является не допустимым и не будет проходить. Об этом сообщает РИА Новости

По его словам, во время встречи с президентом Чехии Милошем Земаном они сошлись в том, что страна была и остается надежной составной частью ЕС и НАТО.





Переизбрание Земана не изменит позиции Чехии по Украине - посол "Я думаю, мы могли бы сыграть в ЕС боле важную роль", – заявил Бабиш.