В Чехии заявили о недопустимости выхода страны из ЕС
Референдум о выходе Чехии из состава ЕС, так называемый Czexit, не пройдет. Об этом заявил чешский премьер, обсуждая вопрос о возможности такого всенародного референдума.
По его словам, во время встречи с президентом Чехии Милошем Земаном они сошлись в том, что страна была и остается надежной составной частью ЕС и НАТО.
"Я думаю, мы могли бы сыграть в ЕС боле важную роль", – заявил Бабиш.
Переизбрание Земана не изменит позиции Чехии по Украине - посол
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Ранее сообщалось, что Милош Земан был снова выбран президентом Чехии.
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