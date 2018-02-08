Федеральные ведомства США предупредили о шатдауне

В США может начаться очередной Шатдаун – приостановка работы федеральных правительственных учреждений из-за отсутствия решения по их финансированию.

Белый дом призвал федеральные ведомства США готовиться к шатдауну – временному закрытию из-за отсутствия соглашения по бюджету, сообщает Washington Post.

Голосование по бюджету не должно было занять много времени, однако сенатор Рэнд Пол воспользовался процедурной возможностью и потребовал проголосовать за поправку, демонстрирующую, что бюджетная сделка нарушает прежние обещания об ограничении федеральных расходов.



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Напомним, 20 января правительство США временно прекратило работу, поскольку в Конгрессе не удалось договориться о бюджете правительства.

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