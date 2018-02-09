Выборы в России. Путин - самый бедный кандидат

Общая сумма доходов Путина в период с 2011 по 2016 годы составляет около 38,5 миллионов рублей (около тысяч долларов).

Выборы в России уже “на носу”. Кандидаты зарегистрированы, даже бюллетень готов. Центральная избирательная комиссия опубликовала отчеты о доходах и имуществе некоторых кандидатов. Путин из них – самый бедный.

Что же официально “нажил” Путин за годы президентства.

Скудная декларация

Согласно предоставленной Путиным информации, источниками его доходов стали президентская зарплата, военная пенсия и вклады в банках. Благодаря им, с 2011 по 2016 год Путин заработал 38,5 миллионов рублей.

В документе отмечается, что Путин имеет 13 счетов в банках, а общая сумма на них составляет 13,8 миллионов рублей.

Кроме того, Путин задекларировал, что ему принадлежит одна квартира в Санкт-Петербурге, площадью 77 кв. метров и гараж на 18 кв. метров в том же городе.

Также глава Кремля заявил, что имеет несколько машин. Среди них - ГАЗ 21М 1960 года выпуска, ГАЗ - 21М, 1965 г.в., ВАЗ-2121 Нива, 2009 г.в., прицеп автомобильный “Скиф“, 1987 г.в.

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Еще Путин задекларировал, что имеет 230 акций банка “Санкт-Петербург“.

В графе “Обязательства имущественного характера“ содержатся квартира на 153,7 кв. метров в Москве (в бессрочном пользовании) и одно гаражное место в Петербурге на 18 кв. метров.

“Конкуренты”– коммунист богаче Путина

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Согласно данным ЦИК, кандидат в президенты от ЛДПР Владимир Жириновский владеет автомобилем Lada 212140 (Нива) 2014 года. Доход Жириновского в два с половиной раза превышает доход Путина и составляет около 98 миллионов рублей. Жириновский — постоянный кандидат на пост президента на протяжении почти четверти века. Он не жалуется на жизненные трудности, потому как помимо акций в банках, у него есть большие участки земли, жилые помещения, виллы и бассейны как в Москве и за ее пределами.

Самый богатый кандидат на пост президента России — кандидат от партии КПРФ Павел Грудинин. За минувшие шесть лет доходы “красного капиталиста“ составили более 157,4 миллиона рублей, что превышает доход Путина примерно в одиннадцать раз. Ему принадлежит закрытое акционерное общество Совхоз имени Ленина, акции нескольких компаний и банковские счета в России, а вот зарубежные счета в Испании и Австрии были “забыты“, пока информация о них не всплыла.

В отличие от Путина и Жириновского, “красный кандидат“ имеет два роскошных автомобиля Lexus 2012 и 2016 годов выпуска. И хотя он подтвердил закрытие иностранных счетов, СМИ продолжают нелестно о нем отзываться.

Что-то утаили?

В России, да и во всем мире, неоднократно публиковались расследования о тайном богатстве Путина.

Российский оппозиционер Алексей Навальный обнародовал расследование, в котором рассказал о новой даче для Владимира Путина на участке в почти 50 га на острове Лодочный недалеко от города Выборг.

3 апреля 2017 Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал расследование, согласно которому, с Владимиром Путиным могут быть связаны оффшоры, оборот по счетам которых превышает 2 миллиарда долларов.

Как отмечают расследователи, непосредственно с оффшорами тесно связан близкий друг Владимира Путина - Сергей Ролдугин - один из известных виолончелистов РФ, народный артист России и профессор, которого называют “владельцем теневой оффшорной империи с активами на миллиарды долларов“.

В другом расследовании “Путин и посредники“, опубликованном на сайте OCCRP, рассказали, что Путин и его окружение накопили около 24 миллиардов долларов.

Еще ранее телеканал BBC One показал документальный фильм Ричарда Билтона “Тайные богатства Путина“, в котором российский президент обвиняется в том, что использовал свою власть, чтобы накопить тайные состояния.

По оценке автора фильма, Владимир Путин - самый богатый человек в Европе и один из самых богатых людей в мире. Его состояние оценивается в 40 миллиардов долларов.

Россияне все равно за Путина

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, на выборах президента РФ кандидатуру действующего главы Владимира Путина готовы поддержать 71,4% избирателей, участвовавших в опросе.

Согласно опросу, рейтинг Путина в январе-феврале 2018 остается в пределах 69,9-73,8%.

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За Павла Грудинина готовы проголосовать 6,9% опрошенных, Владимир Жириновский наберет 5.7%, Ксения Собчак - 1,3%, Григорий Явлинский - 0,7%, Борис Титов - 0,4%. По данным центра, свое участие в голосовании допускают 79,3% опрошенных.