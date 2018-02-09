В Италии мотоциклист расстрелял прохожих

Стрельбе предшествовала ссора между прохожим и молодым мотоциклистом, который совершал опасные маневры на дороге. В результате ранения получили пять человек.

В итальянском городе Пиза мотоциклист устроил стрельбу по прохожим – ранения получили пять человек. Инцидент произошел на площади Донателло утром в пятницу, 9 февраля, сообщает издание La Nazione.

По словам очевидцев, сначала прохожие сделали замечания молодому мотоциклисту за опасные маневры на дороге.

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"Раздраженный молодой человек выхватил пистолет и начал стрелять в людей. В результате пять человек получили ранения. Их уже доставили в больницу, их жизни ничто не угрожает", – отмечает СМИ.

Полиция оцепила район и пытается поймать скрывшегося с места происшествия мотоциклиста.

Ранее в Италии мужчина на улице стрелял в мигрантов. Ранения получили по меньшей мере четверо людей.

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