В Италии мотоциклист расстрелял прохожих
В итальянском городе Пиза мотоциклист устроил стрельбу по прохожим – ранения получили пять человек. Инцидент произошел на площади Донателло утром в пятницу, 9 февраля, сообщает издание La Nazione.
По словам очевидцев, сначала прохожие сделали замечания молодому мотоциклисту за опасные маневры на дороге.
Cмотрите фотогалерею: В Италии мотоциклист расстрелял прохожих
"Раздраженный молодой человек выхватил пистолет и начал стрелять в людей. В результате пять человек получили ранения. Их уже доставили в больницу, их жизни ничто не угрожает", – отмечает СМИ.
Полиция оцепила район и пытается поймать скрывшегося с места происшествия мотоциклиста.
Ранее в Италии мужчина на улице стрелял в мигрантов. Ранения получили по меньшей мере четверо людей.
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