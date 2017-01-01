Макрон: Минские договоренности зашли в тупик

Президенты Франции Эммануэль Макрон и России Владимир Путин обсудили ситуацию на Донбассе и реализацию Минских договоренностей. По мнению Макрона, "Минск" зашел в тупик.

Реализация Минских договоренностей зашла в тупик. Об этом в пятницу, 9 февраля, заявил президент Франции Эммануэль Макрон после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщили на сайте Елисейского дворца.

В частности, сообщается, что кризис на Донбассе усугубился, а реализация договоренностей, достигнутых в Минске, зашла в тупик. В связи с этим Макрон подчеркнул необходимость "принятия конкретных мер по разрешению ситуации и облегчению страданий народа, консолидации прекращения огня и немедленного осуществления гуманитарных мер, предложенных Францией и Германией".

Напомним, Владимир Путин заявил, что полная реализация Минских договоренностей является основой мирного решения "внутриукраинского конфликта".

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