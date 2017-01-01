Испания экстрадировала в США еще одного программиста из России

Адвокат россиянина считает, что испанские власти не учли "веские юридические причины" для отказа в экстрадиции, в том числе "жалобы на вопиющие нарушения прав человека".

Власти Испании экстрадировали в США российского программиста Станислава Лисова, обвиняемого в кибермошенничестве на 855 тысяч долларов. Об этом в пятницу, 9 февраля, сообщает Интерфакс со ссылкой на его адвоката Олега Губарев.

"Станислав Лисов был экстрадирован в США. Мы использовали все национальные судебные способы защиты, дойдя до Конституционного суда", – сказал он.

Адвокат отметил, что испанские власти не учли "веские юридические причины" для отказа в экстрадиции, в том числе "жалобы на вопиющие и более чем доказанные нарушения основных прав человека".

Губарев подчеркнул, что защита и родственники Лисова "намерены продолжать борьбу в Европейском суде по правам человека, куда уже подана жалоба".

Станислава Лисова задержали в январе 2017 года в Барселоне. Судебное заседание состоялось 20 июля в Мадриде, на нем россиянин своей вины не признал. 31 июля 4-я секция Национальной судебной палаты Испании приняла решение выдать Лисова США. В начале сентября адвокаты его обжаловали, однако жалоба была отклонена.

Лисова подозревали в создании так называемого "банковского трояна" под названием NeverQuest, который открывал доступ к компьютерам других лиц и финансовых учреждений. В результате группа неизвестных лиц под руководством Лисова похитила с банковских карт крупные объемы личных и финансовых данных. Суммарный ущерб оценивался в 5 млн долларов.

Напомним, ранее Испания выдала США программиста из РФ Петра Левашова, подозреваемого в различных киберпреступлениях.

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