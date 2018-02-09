Россияне передумали оспаривать свой недопуск на Олимпиаду

Российские спортсмены, которые пытались оспорить решение МОК об их недопуске на Олимпиаду, отозвали свои апелляции. Причины такого решения неизвестны.

Спортсмены РФ отозвали свои апелляции, поданные в Федеральный суд Швейцарии на отказ допустить их на Олимпиаду в Пхенчхане. Об этом 9 февраля сообщает информагентство AFP со ссылкой на представителя суда.

После отзыва апелляций было отменено назначенное на сегодня слушание. О причине отзыва апелляций не сообщается.

Как сообщалось, 6 февраля стало известно, что 32 российских спортсмена, в том числе шестикратный олимпийский чемпион шорт-трекист Виктор Ан, подали апелляции в Федеральный суд Швейцарии и Спортивный арбитражный суд (CAS), оспаривая свой недопуск на Олимпийские игры 2018 года.

САS 9 февраля вынес вердикт по итогам рассмотрения апелляций 45 российских спортсменов и двух тренеров на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать их на Олимпиаду-2018. Ни одному из подавших апелляцию не было разрешено принять участие в Олимпийских играх. Выездная комиссия CAS сочла, что решение МОК не является дискриминационным или несправедливым.

Олимпиада-2018 началась в южнокорейском Пхёнчхане 9 февраля. Соревнования продлятся 16 дней, будут разыграны 102 комплекта медалей.

Напомним, 9 февраля что в Южной Корее стартовали Олимпийские игры-2018.