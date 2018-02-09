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Под авиаудар США в Сирии попали "российские наемники" – СМИ

Комментариев: 2
Американская авиация 7 февраля нанесла удар по российским войскам в Сирии, сообщает CBS. По предварительной информации удар был нанесен по бойцам ЧВК Вагнера.
Авиаудар по Сирии
Авиаудар по Сирии
gettyimages.com

В Сирии американская авиация 7 февраля нанесла удар, под который попали российские наемники. Об этом сообщает CBS, ссылаясь на источники в Пентагоне.

По сообщению телеканала, авиаудар был нанесен после столкновения проправительственных сил Сирии и Сирийской демократической армии из-за нефтяных месторождений. Следствие полагает, что под "российскими наемниками" имеются в виду бойцы ЧВК Вагнера, которые действуют на месторождениях полезных ископаемых в долине Евфрата.

В свою очередь экс-лидер сепаратистов ДНР Игорь Стрелков сообщил, что американская авиация уничтожила пятый штурмовой отряд, бронегруппу и артиллерийское подразделение.

Как сообщалось, силы коалиции во главе с США нанесли ответный авиационный удар по сирийским военным, которые ранее атаковали штаб SDF, где находились американские советники.

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Теги: Россия, США, авиация, Сирия, авиаудары по Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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bugrov3    09.02.2018, 18:27
Оценка:  +2
bugrov3
поджарили мардву немножко, но всё равно приятно.
texst    09.02.2018, 18:10
Оценка:  +10
texst
Ихтамнет! Трампнаш!
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