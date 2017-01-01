На борту самолета Дубай-Осло скончался норвежец

Самолет вынужденно приземлился в московском аэропорту Домодедово из-за плохого самочувствия пассажира. Прибывшие медики лишь констатировали смерть мужчины.

Самолет, следовавший рейсом Дубай-Осло, вынужденно приземлился в московском аэропорту Домодедово из-за плохого самочувствия пассажира – гражданина Норвегии. Об этом в пятницу, 9 февраля, пишет ТАСС со ссылкой на Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Отмечается, что случай произошел примерно в 12:45 по московскому времени.

Прибывшие медики лишь констатировали смерть мужчины 1957 года рождения.

Начата доследственная проверка.

Напомним, ранее сообщалось, что в самолете авиакомпании Korean Air, направлявшегося из Вашингтона в Сеул, скончалась гражданка США.

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