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На борту самолета Дубай-Осло скончался норвежец

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Самолет вынужденно приземлился в московском аэропорту Домодедово из-за плохого самочувствия пассажира. Прибывшие медики лишь констатировали смерть мужчины.
На борту самолета Дубай-Осло умер пассажир
На борту самолета Дубай-Осло умер пассажир
Газета.ру

Самолет, следовавший рейсом Дубай-Осло, вынужденно приземлился в московском аэропорту Домодедово из-за плохого самочувствия пассажира – гражданина Норвегии. Об этом в пятницу, 9 февраля, пишет ТАСС со ссылкой на Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Отмечается, что случай произошел примерно в 12:45 по московскому времени.

Прибывшие медики лишь констатировали смерть мужчины 1957 года рождения.

Начата доследственная проверка.

Напомним, ранее сообщалось, что в самолете авиакомпании Korean Air, направлявшегося из Вашингтона в Сеул, скончалась гражданка США.

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Теги: Россия, Москва, смерть, самолет, Норвегия, Дубай, Домодедово, Осло
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Источник: korrespondent.net

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