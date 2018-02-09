В Минобороны РФ заявили о появлении нового поколения офицеров

Боевой опыт в Сирии получили более 48 тысяч военнослужащих российской армии, 14 тысяч из них отмечены государственными наградами.

В армии России появилось новое поколение офицеров. Они готовы "любой ценой" выполнять поставленные задачи. Об этом сказала замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова, сообщает Интерфакс в пятницу, 9 февраля.

"Сейчас у нас появилось новое поколение офицеров, людей очень достойных, профессиональных и готовых выполнять задачу любой ценой", – сказала Шевцова на лекции перед студентами Санкт-Петербургского экономического университета.

Она сообщила, что боевой опыт в Сирии получили более 48 тысяч военнослужащих российской армии, 14 тысяч из них отмечены госнаградами.

Как считает Швецова, в ходе сирийской кампании российские военнослужащие продемонстрировали свои лучшие качества – профессионализм, мужество и верность долгу.

"Те ребята, которые выполняют задачи в Сирии, по сути, каждый день совершают подвиги", – считает Шевцова.

Напомним, 3 февраля в Сирии повстанцы сбили штурмовик Су-25 российских ВКС в провинции Идлиб. Майор Роман Филипов подорвал себя гранатой. Позже в Сети было опубликовано видео, как штурмовик Филипова выпускает ракеты в зоне деэскалации.

Ранее СМИ сообщили, что под авиаудар США в Сирии попали "российские наемники"из ЧВК Вагнера.

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