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В Минобороны РФ заявили о появлении нового поколения офицеров

Комментариев: 8
Боевой опыт в Сирии получили более 48 тысяч военнослужащих российской армии, 14 тысяч из них отмечены государственными наградами.
Российские оккупанты "выполняют задачи" в Крыму
Российские оккупанты "выполняют задачи" в Крыму
Getty Images

В армии России появилось новое поколение офицеров. Они готовы "любой ценой" выполнять поставленные задачи. Об этом сказала замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова, сообщает Интерфакс в пятницу, 9 февраля.

"Сейчас у нас появилось новое поколение офицеров, людей очень достойных, профессиональных и готовых выполнять задачу любой ценой", – сказала Шевцова на лекции перед студентами Санкт-Петербургского экономического университета.

Она сообщила, что боевой опыт в Сирии получили более 48 тысяч военнослужащих российской армии, 14 тысяч из них отмечены госнаградами.

Как считает Швецова, в ходе сирийской кампании российские военнослужащие продемонстрировали свои лучшие качества – профессионализм, мужество и верность долгу.

"Те ребята, которые выполняют задачи в Сирии, по сути, каждый день совершают подвиги", – считает Шевцова.

Напомним, 3 февраля в Сирии повстанцы сбили штурмовик Су-25 российских ВКС в провинции Идлиб. Майор Роман Филипов подорвал себя гранатой. Позже в Сети было опубликовано видео, как штурмовик Филипова выпускает ракеты в зоне деэскалации.

Ранее СМИ сообщили, что под авиаудар США в Сирии попали "российские наемники"из ЧВК Вагнера.

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Теги: Россия, Минобороны, Сирия, офицеры, военнослужащие, Россия в Сирии, российские военные
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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Perekatipole    10.02.2018, 00:45
Оценка:  +6
Perekatipole
Новое поколение подонков воюющих с Украиной.
texst    09.02.2018, 22:04
Оценка:  +12
texst
И ещё некоторые получили два метра земли
ШКИПЕР*    09.02.2018, 21:48
Оценка:  +11
ШКИПЕР*
офицеров-трансгендеров.....
providets333    09.02.2018, 21:26
Оценка:  +13
providets333
В Україну тільки їх не направляйте - бережіть.
YSL    09.02.2018, 21:48
Оценка:  -16
YSL
Своих лучьше побереги.
texst    09.02.2018, 22:05
Оценка:  +11
texst
"лучше"
bolbos    09.02.2018, 21:16
Оценка:  +14
bolbos
наверное это военные космонавты
Олександрович    09.02.2018, 22:28
Оценка:  +11
Олександрович
ага...боевые шахтеры
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