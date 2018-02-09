В США из-за непогоды отменили более 1200 авиарейсов

В Соединенных Штатах Америки из-за сильного ветра и снега отменено более 1200 авиарейсов. А в Чикаго и Детройте дети не ходят в школу.

В США отменено более 1200 авиарейсов РИА Новости

В Соединенных Штатах Америки из-за снежной бури отменено более 1200 авиарейсов. Об этом в пятницу, 9 февраля, сообщает CNN.

"Снег и сильный ветер обрушились на Чикаго и Детройт. Здесь в пятницу власти приняли решение отменить занятия в школах", – сообщил телеканалу метеоролог Хейли Бринк.

В то же время пресс-служба международного аэропорта имени О'Хара в г. Чикаго (штат Иллинойс) информирует об отмене 750 рейсов.

В свою очередь, другой аэропорт Чикаго – Международный аэропорт Мидвэй – сообщает об отмене более 275 авиарейсов.

Напомним, ранее сообщалось, что в США в связи с резким похолоданием погибли по меньшей мере 16 человек.

Как сообщал Корреспондент.net, в самом южном американском штате Флорида впервые за почти 29 лет выпал снег.

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