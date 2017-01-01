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У берегов Мексики произошло сильное землетрясение

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Эпицентр землетрясения находился в 30 км от побережья мексиканского штата Халиско и в 38 километрах от ближайшего населенного пункта Сан-Патрисио.
Информации о жертвах или разрушениях пока нет
Информации о жертвах или разрушениях пока нет
Скриншот

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло возле западного побережья Мексики. Об этом в пятницу, 9 февраля, сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения находился в 30 км от побережья мексиканского штата Халиско и в 38 километрах от ближайшего населенного пункта Сан-Патрисио. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информации о жертвах или разрушениях пока не поступало.

Напомним, на этой неделе на острове Тайвань произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла и множество сильных афтершоков. Это привело к частичному обрушению зданийв городе Хуалянь.

По последним данным, погибли 10 человек, пострадали 265, еще 58 считаются пропавшими без вести.

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Теги: Землетрясения, Мексика, магнитуда, землетрясение, эпицентр
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Источник: korrespondent.net

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