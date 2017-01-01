Трамп продлил санкции против Ливии

Ситуация в Ливии по-прежнему представляет собой чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США, считают в Вашингтоне.

Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против Ливии, введенные еще в феврале 2011 года против руководства страны во главе с Муаммаром Каддафи. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Ситуация в Ливии по-прежнему представляет собой необычайную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США, и необходимы меры для защиты от вывода активов или других злоупотреблений со стороны членов семьи Каддафи, их сообщников и других лиц, препятствующих ливийскому национальному примирению", – говорится в сообщении.

Ограничительные меры будут действовать до 25 февраля 2018 года.

Напомним, после свержения и убийства в 2011 году Муаммара Каддафи Ливия переживает период кризиса. В стране фактически возникло двоевластие. На западе – в столице Триполи – действует Правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН и ЕС. А на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный на всеобщих выборах парламент.

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, которая ведет войну с исламистами.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet