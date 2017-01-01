Переключиться на мобильную версию

Трамп продлил санкции против Ливии

Комментариев: 0
Ситуация в Ливии по-прежнему представляет собой чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США, считают в Вашингтоне.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Getty Images

Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против Ливии, введенные еще в феврале 2011 года против руководства страны во главе с Муаммаром Каддафи. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Ситуация в Ливии по-прежнему представляет собой необычайную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США, и необходимы меры для защиты от вывода активов или других злоупотреблений со стороны членов семьи Каддафи, их сообщников и других лиц, препятствующих ливийскому национальному примирению", – говорится в сообщении.

Ограничительные меры будут действовать до 25 февраля 2018 года.

Напомним, после свержения и убийства в 2011 году Муаммара Каддафи Ливия переживает период кризиса. В стране фактически возникло двоевластие. На западе – в столице Триполи – действует Правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН и ЕС. А на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный на всеобщих выборах парламент.

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, которая ведет войну с исламистами.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Ливия, Каддафи, Трамп, санкции, Дональд Трамп, Муаммар Каддафи
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь