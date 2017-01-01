Переключиться на мобильную версию

Турция возобновила авиаудары по сирийскому Африну

Комментариев: 0
Самолеты ВВС Турции после небольшой паузы вновь наносят удары по сирийскому Африну. Атаки с воздуха начались в ночь на пятницу, 9 февраля.
Турция наносит авиаудары по Сирии
Турция наносит авиаудары по Сирии
Getty Images

Военные самолеты Турции начали новые бомбардировки курдов в районе сирийского Африна, сообщает Reuters.

Атаки с воздуха начались в ночь на пятницу, 9 февраля, и продолжились в течение суток. По данным турецких СМИ, в ходе операции авиация уничтожила 19 объектов курдских боевиков и боевиков террористической организации "Исламское государство".

Эрдоган: Главное наступление в Сирии еще впереди

Напомним, 22 января Турция начала операцию Оливковая ветвь против курдских подразделений на севере Сирии. Она переросла в долгосрочную кампанию.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Турция, курды, авиаудар, авиаудары по Сирии
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь