Турция возобновила авиаудары по сирийскому Африну

Самолеты ВВС Турции после небольшой паузы вновь наносят удары по сирийскому Африну. Атаки с воздуха начались в ночь на пятницу, 9 февраля.

Военные самолеты Турции начали новые бомбардировки курдов в районе сирийского Африна, сообщает Reuters.

Атаки с воздуха начались в ночь на пятницу, 9 февраля, и продолжились в течение суток. По данным турецких СМИ, в ходе операции авиация уничтожила 19 объектов курдских боевиков и боевиков террористической организации "Исламское государство".



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Напомним, 22 января Турция начала операцию Оливковая ветвь против курдских подразделений на севере Сирии. Она переросла в долгосрочную кампанию.

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