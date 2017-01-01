В Южном Судане конфликт из-за названия поселка привел к гибели 15 человек

Один клан напал на другой в населенном пункте Коланг-Пайам в отместку за убийство, которое произошло в декабре2017 года из-за спора о названии деревни.

В Южном Судане в результате столкновений кланов из-за переименования поселка в штате Джонглей погибли 15 человек, сообщает РИА Новости

Представитель властей штата Джакоб Акеч Денг заявил, что межклановые столкновения начались 7 февраля и продолжились 8 февраля, 15 человек погибли, восемь получили ранения.

Один клан напал на другой в населенном пункте Коланг-Пайам в отместку за убийство, которое произошло в декабре прошлого года из-за спора о названии деревни. Также возник конфликт из-за права на обладание пастбищами.





В Эфиопии боевики убили 28 человек и выкрали 43 ребенка В декабре из-за конфликта кланов Ниара и Абии из-за пастбищ погибли 22 человека и были ранены 18.