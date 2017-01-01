Американцы доверяют ФБР больше, чем Трампу – опрос

Большинство американцев (66%) скорее поверят ФБР, чем президенту Дональду Трампу (24%), если американский лидер и бюро разойдутся во мнениях.

Большинство жителей США скорее поверят ФБР, чем президенту Дональду Трампу, если американский лидер и бюро разойдутся во мнениях. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Marist Poll.

Так, позицию ФБР заняли бы 66% опрошенных, в то время как Трампу готовы доверять 24%. Кроме того, 71% участников опроса считают, что ФБР не пытается сместить Трампа и просто "делает свою работу", а 23% уверены в предвзятости бюро к президенту.

Трамп ранее разрешил публикацию меморандума республиканцев с критикой ФБР и обещал вскоре поступить так же с опровергающим его документом демократов.



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Напомним, 2 февраля Комитет по интеллектуальной собственности Палаты представителей США обнародовал "меморандум Нунеса", где якобы есть доказательства предвзятости по отношению к Трампу со стороны спецслужб и Минюста США.

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