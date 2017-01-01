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США увеличат военное присутствие в Азии

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Соединенные Штаты Америки собираются увеличить военное присутствие в Азии из-за китайской угрозы. В регион будут переброшены отряды морской пехоты.
Американские военнослужащие (архивное фото)
Американские военнослужащие (архивное фото)
 
США планируют увеличить свое военное присутствие в Восточной Азии, перебросив туда часть подразделений, которые сейчас находятся на Ближнем Востоке, для того, чтобы противостоять угрозе, исходящей от Китая. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.
 
По данным издания, сейчас 50 тысяч американских военных находятся в Японии, около 30 тысяч – в Южной Корее и 7 тысяч – на острове Гуам, где расположена крупнейшая база США в Тихом океане.
 
Вдобавок к ним командование ВС США планирует перебросить в регион экспедиционные отряды морской пехоты, которые предназначенные для быстрого реагирования на любые угрозы – от стихийного бедствия до угрозы безопасности.

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Издание отмечает, что этот шаг станет осуществлением недавно обнародованной Белым домом стратегии нацбезопасности, которая назвала Россию и Китай главными угрозами для США.

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Теги: армия и вооружение, США, Китай, военные
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Источник: Интерфакс

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