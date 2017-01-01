США увеличат военное присутствие в Азии
Соединенные Штаты Америки собираются увеличить военное присутствие в Азии из-за китайской угрозы. В регион будут переброшены отряды морской пехоты.
По данным издания, сейчас 50 тысяч американских военных находятся в Японии, около 30 тысяч – в Южной Корее и 7 тысяч – на острове Гуам, где расположена крупнейшая база США в Тихом океане.
Вдобавок к ним командование ВС США планирует перебросить в регион экспедиционные отряды морской пехоты, которые предназначенные для быстрого реагирования на любые угрозы – от стихийного бедствия до угрозы безопасности.
Китай и Россия угрожают США – Трамп
Китай и Россия угрожают США – Трамп
Издание отмечает, что этот шаг станет осуществлением недавно обнародованной Белым домом стратегии нацбезопасности, которая назвала Россию и Китай главными угрозами для США.
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