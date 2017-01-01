США увеличат военное присутствие в Азии

Соединенные Штаты Америки собираются увеличить военное присутствие в Азии из-за китайской угрозы. В регион будут переброшены отряды морской пехоты.

США планируют увеличить свое военное присутствие в Восточной Азии, перебросив туда часть подразделений, которые сейчас находятся на Ближнем Востоке, для того, чтобы противостоять угрозе, исходящей от Китая. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

По данным издания, сейчас 50 тысяч американских военных находятся в Японии, около 30 тысяч – в Южной Корее и 7 тысяч – на острове Гуам, где расположена крупнейшая база США в Тихом океане.





Китай и Россия угрожают США – Трамп Вдобавок к ним командование ВС США планирует перебросить в регион экспедиционные отряды морской пехоты, которые предназначенные для быстрого реагирования на любые угрозы – от стихийного бедствия до угрозы безопасности.