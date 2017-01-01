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Трамп намерен назначить нового "Царя наркотиков"

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Американский президент определился с кандидатурой на должность директора Управления национальной политики по контролю за наркотиками.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Getty Images
 
Президент США Дональд Трамп собирается назначить Джима Кэрролла на пост директора Управления национальной политики по контролю за наркотиками, должность, известную как "Царь наркотиков", сообщает Reuters.
 
В настоящее время Кэрролл является заместителем руководителя аппарата Белого дома. Его кандидатуру на должность главы Управления национальной политики по контролю за наркотиками должен утвердить Сенат. 
 
"У нас есть полная уверенность в том, что Джим возглавит Управление, чтобы добиться значительных успехов в борьбе с опиоидами, в сокращении употребления наркотиков и в координации политики США по отношению к наркотикам", – говорится в заявлении Белого дома. 

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Напомним, в октябре прошлого года Трамп объявил режим чрезвычайного положения в сфере здравоохранения из-за распространения опиатов.

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Теги: наркотики, США, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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