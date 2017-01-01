Тюремщики в Бельгии объявили забастовку

Работники тюрем провели забастовку с требованием к властям Бельгии увеличить количество персонала тюрем уже в течении двух недель.

В Бельгии работники тюрем в пятницу, 9 февраля, провели забастовку с требованием увеличить количество персонала в пенитенциарных учреждениях страны, сообщает RTBF

Только в тюрьмах бельгийского региона Валлония в протестах приняли участие 42% работников, а во Фландрии на работу отказались выходить три четверти охранников и гражданских работников тюрем, в частности, в Брюгге не вышли на работу 7,1% штата, Левене – 12,9%, Генте – 13,75%.





Лутковская: Под стражей в России тысячи украинцев Профсоюзы Бельгии призывают к забастовкам с требованием к властям увеличить количество персонала тюрем уже в течении двух недель.