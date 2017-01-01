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Глава Южной Кореи встретился с сестрой Ким Чен Ына

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Мун Чжэ Ин встретился с председателем президиума Верховного собрания КНДР Ким Ен Намом и сестрой лидера КНДР Ким Е Чжон. Стороны обменялись рукопожатиями.
Сестра лидера КНДР Ким Е Чжон
Сестра лидера КНДР Ким Е Чжон
 
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел в субботу, 10 февраля, встречу с делегацией из Северной Кореи, которую возглавил формальный глава государства председатель президиума Верховного собрания КНДР Ким Ен Нам, а в состав делегации вошла сестра лидера КНДР Ким Е Чжон, передает РИА Новости.
 
Уровень делегации стал самым высоким со времени окончания Корейской войны. Также первым в истории стал и визит члена семьи лидера КНДР в Южную Корею.
 
Глава Южной Кореи встретил делегацию КНДР в президентском дворце. Стороны обменялись рукопожатиями. В состав делегации, приглашенной во дворец, входит председатель комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон и председатель государственного комитета по делам физической культуры и спорта Чве Хви.
 
После встречи стороны отправятся на обед, который устраивает президент Южной Кореи в их честь.

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Делегация прибыла в Южную Корею 9 февраля и присутствовала на открытии Олимпиады в Пхенчхане, а затем была приглашена на ужин. 11 февраля делегация завершит визит и отправится в КНДР. 

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Теги: Олимпиада, Северная Корея, Южная Корея, КНДР
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Источник: korrespondent.net

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