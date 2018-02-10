Модель Рыбка назначила личную встречу Путину

Настя Рыбка заявила, что обладает ценной информацией для президента РФ и его ближайшего окружения.

В субботу, 10 феврая, российская модель Настя Рыбка опубликовала видеосообщение на YouTube. Девушка заявила, обладает инсайдерской информацией касательно Путина и его сотрудников.

Читай также: Черный пиар в РФ: на Навального натравливали девушек из эскорт-службы

“Последние два года я занимаюсь тем, что провожу различные манипуляции над высокопоставленными людьми… Провожу также эксперименты над общественным мнением, над всякими вещами, которые могут “расколбасить“ публику. Вы видите, что все успешно. За последние два года я получила очень много информации, которая не вошла в две книги и которая могла бы быть интересна некоторым людям в Российской Федерации. Поэтому я назначаю личную встречу Владимиру Владимировичу Путину. Буду очень рада с ним познакомиться и поделиться той инфой, которая у меня есть, касаемой его сотрудников, служащих и его лично“, – сказала Рыбка.

Девушка уточнила, что ждет ответа от представителей Путина в течение недели.

Ранее сообщалось о том, что Путин рассказал Макрону о “внутриукраинском конфликте“.