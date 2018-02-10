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Модель Рыбка назначила личную встречу Путину

Комментариев: 25
Настя Рыбка заявила, что обладает ценной информацией для президента РФ и его ближайшего окружения.
Рыбка утверждает, что владеет большим объемом информации
Рыбка утверждает, что владеет большим объемом информации
pictame.com/nastya_rybka

В субботу, 10 феврая, российская модель Настя Рыбка опубликовала видеосообщение на YouTube. Девушка заявила, обладает инсайдерской информацией касательно Путина и его сотрудников. 

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“Последние два года я занимаюсь тем, что провожу различные манипуляции над высокопоставленными людьми… Провожу также эксперименты над общественным мнением, над всякими вещами, которые могут “расколбасить“ публику. Вы видите, что все успешно. За последние два года я получила очень много информации, которая не вошла в две книги и которая могла бы быть интересна некоторым людям в Российской Федерации. Поэтому я назначаю личную встречу Владимиру Владимировичу Путину. Буду очень рада с ним познакомиться и поделиться той инфой, которая у меня есть, касаемой его сотрудников, служащих и его лично“, – сказала Рыбка.

Девушка уточнила, что ждет ответа от представителей Путина в течение недели.

Ранее сообщалось о том, что Путин рассказал Макрону о “внутриукраинском конфликте“.

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Теги: настя рыбка, путин, встреча
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Комментариев (25)
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Ярослав    10.02.2018, 20:00
Оценка:  0
Ярослав
во рту и остальных дырочках у "рыбки", побывало тютюрок больше чем огурцов в бочке. Теперь будем ждать, когда пуйлан исдохнет от сифилиса)))))
Ляпис    10.02.2018, 19:40
Оценка:  +2
Ляпис
ТП в квадрате
Злой_Биша    10.02.2018, 19:35
Оценка:  +4
Злой_Биша
Чувствую, Рыбка скоро поплывёт...
Mdvx343    10.02.2018, 19:15
Оценка:  +1
Mdvx343
а вдруг и Ботексный Опарыш, захочет под шкуру Рыбке загнать!!! Тогда Рыбке придётся правды искать иль в Стокгольме, иль в ООН.
Евгений1982    10.02.2018, 18:43
Оценка:  +7
Евгений1982
БЛИН ОНА ЕЩЕ И КНИГИ ПИШЕТ)))))))))))))
kill_zidov    10.02.2018, 18:42
Оценка:  +9
kill_zidov
а админы у Бигмира пи дары асы ебут один другого в ж опу
Mdvx343    10.02.2018, 19:16
Оценка:  +3
Mdvx343
не удивил, я бы добавил ГНОЙНЫЕ!!!
kill_zidov    10.02.2018, 18:41
Оценка:  +6
kill_zidov
это б я дь пи зд а е бе ная пере еб аная
Москвошвея    10.02.2018, 18:32
Оценка:  +15
Москвошвея
Мне кажется,ей уже поздно бежать с Московии.Мало пожила,дурёха...
QWERTY80    10.02.2018, 18:24
Оценка:  +12
QWERTY80
О чем инфа ? одлинне хрена тем у кого пихтовала?
sirakuz    10.02.2018, 18:20
Оценка:  +12
sirakuz
У МОДЕЛИ ГУБКИ РАБОЧИЕ
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