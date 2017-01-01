Двухэтажный пассажирский автобус, в котором находились люди, перевернулся на дороге в Гонконге. Причина аварии пока не установлена.

Жертвами крупного ДТП с участием двухэтажного автобуса в Гонконге стали 19 человек twitter.com/Xuzhiqin16

В Гонконге по меньшей мере, 19 человек погибли, еще около 60 получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двухэтажного автобуса. Как сообщают местные СМИ, авария произошла около 18.00 по местному времени (12.00 по Киеву) в пятницу, 9 февраля.

Автобус по невыясненной пока причине опрокинулся на бок. Среди жертв – 17 мужчин и две женщины.

Cмотрите фотогалерею: При ДТП с автобусом в Гонконге погибли 19 человек

Как отмечает газета South China Morning Post со ссылкой на одного из пострадавших, водитель транспортного средства мог превысить допустимую скорость и не справиться с управлением.

Всех пострадавших немедленно направили в больницу. На месте происшествия работают спасатели, медики и полиция. Расследование причин происшествия продолжается.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet