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Израиль нанес удар по иранским целям в Сирии после сбитого истребителя

Комментариев: 3
Это была вторая атака ВВС Израиля на иранские цели в Сирии в субботу. Первые авиаудары израильские ВВС совершили после того, как перехватили на территории Израиля иранский беспилотник.
Крое того Израиль закрыл часть воздушного пространства
Крое того Израиль закрыл часть воздушного пространства

Израиль нанес мощный удар по системам ПВО и иранским целям в Сирии после того, как был сбит израильский истребитель F-16. Об этом сообщает агентство Reuters в субботу, 10 февраля.

По словам израильских военных, были атакованы 12 целей, в том числе три зенитных ракетных дивизиона и четыре военные иранские цели в Сирии.

Военные добавили, что во время атаки были запущены зенитные ракеты в направлении Израиля, что вызвало срабатывание сирен воздушной тревоги на севере страны.

Крое того Израиль закрыл часть воздушного пространства после обстрела системой ПВО Сирии. Полеты запрещены северней Шфаима недалеко от Тель-Авива.

На короткое время прекратил работу и аэропорт Тель-Авива, но уже снова работает в прежнем режиме.

Напомним, в ночь на 10 февраля ПВО Сирии сработала в ответ на атаку израильской авиации по "иранским целям" – системах контроля, которые управляли иранским беспилотником. Израильский истребитель разбился, пилоты успешно катапультировались.

 

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Теги: Иран, авиация, Израиль, Сирия, беспилотник, авиаудар, авиаудары по Сирии
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Комментариев (1)
zveroboy111    10.02.2018, 17:19
Оценка:  0
zveroboy111
Оце я розумію, оце за пацанів.
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