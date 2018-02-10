Израиль нанес удар по иранским целям в Сирии после сбитого истребителя

Это была вторая атака ВВС Израиля на иранские цели в Сирии в субботу. Первые авиаудары израильские ВВС совершили после того, как перехватили на территории Израиля иранский беспилотник.

Израиль нанес мощный удар по системам ПВО и иранским целям в Сирии после того, как был сбит израильский истребитель F-16. Об этом сообщает агентство Reuters в субботу, 10 февраля.

По словам израильских военных, были атакованы 12 целей, в том числе три зенитных ракетных дивизиона и четыре военные иранские цели в Сирии.

Военные добавили, что во время атаки были запущены зенитные ракеты в направлении Израиля, что вызвало срабатывание сирен воздушной тревоги на севере страны.

Крое того Израиль закрыл часть воздушного пространства после обстрела системой ПВО Сирии. Полеты запрещены северней Шфаима недалеко от Тель-Авива.

На короткое время прекратил работу и аэропорт Тель-Авива, но уже снова работает в прежнем режиме.

Напомним, в ночь на 10 февраля ПВО Сирии сработала в ответ на атаку израильской авиации по "иранским целям" – системах контроля, которые управляли иранским беспилотником. Израильский истребитель разбился, пилоты успешно катапультировались.