Шотландцы создали самый крепкий джин в мире

Напиток под названием Naked Gun Uncut выпустили ограниченной партией в 101 бутылку. Крепость джина, произведенного ликероводочным заводом компании Twin River, составляет 77 градусов.

Шотландская компания Twin River создала самый крепкий в мире джин, сообщает The Independent.

77-градусный напиток под названием Naked Gun Uncut, произведенный ликероводочным заводом компании, выпустили ограниченной партией в 101 бутылку. Джин был представлен на фестивале Gin Festival: North East.

По словам создателей, напиток, несмотря на свою крепость, имеет орехово-кремовый аромат и сладковатый привкус с нотками можжевельника. "Когда наш главный дегустатор Лиам Пенникук попробовал джин на стадии производства, он решил, что тот слишком хорош, чтобы не поделиться им", – сказал представитель Twin River.

Отметим, аналогичной крепостью напиток был по ошибке выпущен в Канаде компанией Bacardi, но его быстро изъяли из продажи по требованию властей.

Ранее сообщалось, что в Британии продают самый дорогой джин в мире.

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